«Это произошло очень неожиданно»: как картина 6-летней минчанки Златы Граковой попала в коллекцию Пьера Кардена

Линогравюра – одна из самых сложных техник графики. Изображение режется на линолеуме, а затем отпечатывается на листе бумаги. Постигать азы кропотливой методики обычно принято с одиннадцати лет.

Злата Гракова:

Я решила не с 11 лет начинать. Оно такое интересное, что мне очень хотелось. Мне нравится, потому что можно что-нибудь повырезать, повыковыривать. Злате – всего шесть. Работа «Мечта…я» стала для юной художницы не обычным дебютом в линографии.

Картина заняла первое место на международном конкурсе в Санкт-Петербурге. После попала в Париж. Гравюру шестилетней минчанки в столице искусств оценили.

Картина стала одной из трех победителей в номинации «Графика» и попала в коллекцию самого Пьера Кардена.

Алла Кейге, руководитель арт-студии «Солнце» при Российском центре науки и культуры:

Это произошло очень неожиданно. 95 лет было Пьеру Кардену, и детские работы шли в качестве подарка. Это значимая награда, потому что, как правило, такие работы выбирают профессиональные художники. Для меня как для педагога это очень много значит. Рисовать Злата начала в год, в арт-студии занимается последние два. В копилке юной художницы – с десяток наград, а в исполнении нет границ. Живопись, графика и лепка…