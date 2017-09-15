«Это произошло очень неожиданно»: как картина 6-летней минчанки Златы Граковой попала в коллекцию Пьера Кардена

Линогравюра – одна из самых сложных техник графики. Изображение режется на линолеуме, а затем отпечатывается на листе бумаги. Постигать азы кропотливой методики обычно принято с одиннадцати лет.
Линогравюра – одна из самых сложных техник графики. Изображение режется на линолеуме, а затем отпечатывается на листе бумаги. Постигать азы кропотливой методики обычно принято с одиннадцати лет.
Злата Гракова:
Я решила не с 11 лет начинать. Оно такое интересное, что мне очень хотелось. Мне нравится, потому что можно что-нибудь повырезать, повыковыривать.
Злате – всего шесть. Работа «Мечта…я» стала для юной художницы не обычным дебютом в линографии.
Картина заняла первое место на международном конкурсе в Санкт-Петербурге. После попала в Париж. Гравюру шестилетней минчанки в столице искусств оценили.
Картина стала одной из трех победителей в номинации «Графика» и попала в коллекцию самого Пьера Кардена.
Алла Кейге, руководитель арт-студии «Солнце» при Российском центре науки и культуры:
Это произошло очень неожиданно. 95 лет было Пьеру Кардену, и детские работы шли в качестве подарка. Это значимая награда, потому что, как правило, такие работы выбирают профессиональные художники. Для меня как для педагога это очень много значит.
Рисовать Злата начала в год, в арт-студии занимается последние два. В копилке юной художницы – с десяток наград, а в исполнении нет границ. Живопись, графика и лепка…
Ирина Шавель, мама Златы:
Она проявляет интерес к очень разным техникам. И не боится их. Второе – когда она пришла заниматься, она не боялась цвета. Перед ней разложили палитру, и она начала сразу практически всеми красками рисовать. И она не боится формата.
Кроме как в художественной студии, Злата занимается фигурным катанием и тхэквондо. В этом году девочка пошла в первый класс. Планов на будущую карьеру школьница, конечно, не строит, зато точно знает, какой будет ее следующая работа.
Злата Гракова:
Фонтанчик. Тоже сложное дело, но я справлюсь.