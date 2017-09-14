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Окна Минска нараспашку: выставка в арт-гостиной «Высокое место»

14 сентября 2017 20:59
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Новости Беларуси. Окна Минска нараспашку! Интересный творческий проект презентовали в арт-гостиной «Высокое место», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ

Каждая из работ – взгляд в историю городских улиц и знакомство с обычной жизнью минчан.

В картинах отображение дыхания мегаполиса через впечатления столичных художников, как известных, так и начинающих.

Окна Минска нараспашку: выставка в арт-гостиной «Высокое место»-1

Анна Ясюк, старший научный сотрудник Музея истории Минска:
Здесь собраны более 60 авторов и представлены более 100 работ.

Здесь представлены именитые мастера, такие как Ващенко, Кубарев, Воронов, Марикс, Аракчеев.

Живопись, графика, скульптура, фотография, керамика. Здесь будет интересно любителям практически всех видов искусства. Увидеть экспозицию можно до конца сентября.

Окна Минска нараспашку: выставка в арт-гостиной «Высокое место»-4

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Анна Ясюк

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