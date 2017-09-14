Окна Минска нараспашку: выставка в арт-гостиной «Высокое место»

Новости Беларуси. Окна Минска нараспашку! Интересный творческий проект презентовали в арт-гостиной «Высокое место», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ

Каждая из работ – взгляд в историю городских улиц и знакомство с обычной жизнью минчан.

В картинах отображение дыхания мегаполиса через впечатления столичных художников, как известных, так и начинающих.