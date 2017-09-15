Роман Мотульский: Библиотека – один из древнейших социальных институтов, который будет существовать ещё очень долго!

Что Вы сейчас читаете?

Роман Мотульский, доктор педагогических наук, профессор, директор Национальной библиотеки Беларуси:

Если говорить о сегодняшнем утре, то это программа Международного конгресса и каталог выставки.

Об этом мы ещё подробнее поговорим. А из художественной литературы? Может быть есть любимые авторы, которых Вы перечитываете постоянно?

Роман Мотульский, доктор педагогических наук, профессор, директор Национальной библиотеки Беларуси:

Я бы сказал, что есть предпочтение жанровые. Я с удовольствием читаю исторический роман, с удовольствием читаю документальную прозу, воспоминания, мемуары и, конечно, для души – это моя любимая фантастика. Опять же, наверное, всё-таки не мой жанр это. Что сейчас читаю – мемуары. Мемуары бывшего сотрудника из ведомств, воспоминания его службы в Западной Беларуси в первые послевоенные годы.

Может быть Вы подумываете уже о написании своих мемуаров?

Роман Мотульский, доктор педагогических наук, профессор, директор Национальной библиотеки Беларуси:

Нет! Я ещё пока подожду немножко.

Проходит конгресс и выставка открылась буквально вчера. Расскажите подробнее о книжной выставке.

Роман Мотульский, доктор педагогических наук, профессор, директор Национальной библиотеки Беларуси:

Мы задумали такой необычный проект – представить европейскую книгу, нашу белорусскую книгу «От времён Скорины до настоящего времени: как книга изменила мир». Поэтому я приглашаю всех на нашу выставку. Она будет действовать до Нового года. На ней можно увидеть многое из того, что в большем вы нигде не увидите.

Выставка для взрослых?

Роман Мотульский, доктор педагогических наук, профессор, директор Национальной библиотеки Беларуси:

На неё можно прийти и на целый день, потому что есть многие артефакты, которые действительно можно увидеть только здесь. Например: первую европейскую печатную книгу – Библию Гутенберга. Её сохранили в специальном экземпляре единичном и она специально приехала на нашу выставку. Можно увидеть много первых европейских книг, которые открывали эпоху книгопечатания той или иной страны. Конечно же, книги Скорины и его последователей. Можно увидеть все книги – победители конкурса, который проводится в нашей Республике ежегодно. И практически лучшую книгу каждого года. Это для тех, кто увлекается книгой, а перед книгой хочет увидеть историю…

Но есть самые различные интересные вещи. Например, есть печатные оборудования, на которых создавались книги. Мы вместе с Технологическим университетом, и студенты и иностранцы, провели научное исследование и установили, как выглядел станок Скорины, как выглядел печатный станок того времени. Его воссоздали один к одному. Это работающее оборудование. Можно даже печатать страничку, почувствовать себя Скориной.

Немного о Конгрессе, который в эти дни проходит в Национальной библиотеке, посвященному 500-летию белорусского книгопечатания. Это действительно такая знаковая дата или только для нашей страны? Какие мероприятия можно посетить и возможно ли в эти дни встретить здесь какую-то мировую знаменитость: поэта или писателя?

Роман Мотульский, доктор педагогических наук, профессор, директор Национальной библиотеки Беларуси:

Даже для нас является приятной неожиданностью то, что на тему 500-летия белорусского книгопечатания откликнулись наши коллеги из многих стран мира. К нам приехали не только наши ближайшие соседи, но и представители многих европейских библиотек, представители библиотек из других континентов. Это, в первую очередь, форум профессионалов: тех, кто занимается производством книги, распространением. Библиотекари, издатели. Мы как раз в эти дни ищем дороги, пути, как сохранить книжное наследие. Поскольку 500-летие – дата, действительно, знаковая, юбилейная. Я думаю, нам всем бы хотелось, чтобы книги Скорины дошли бы до наших потомков ещё через 500 лет!

Ко Дню письменности Национальная библиотека подготовила многотомник факсимильное издания «Наследие Франциска Скорины». Какая команда трудилась над этим?

Роман Мотульский, доктор педагогических наук, профессор, директор Национальной библиотеки Беларуси:

Если говорить о команде, то, наверное, надо начинать с наших предшественников и тех, кто работал в нашей библиотеке 95 лет назад во время её основания. Те, кто в 1925 году приобрёл первые экземпляры Франциска Скорины для нашей библиотеки и начали задумываться о том, как бы вернуть книжное наследие в Беларусь. Физически выкупить эти книги даже при наличии неограниченного финансирования – невозможно. Потому что они находятся в государственных коллекциях других стран. Их никто не продаёт и никто никогда не продаст. Мы начали работу по виртуальному возвращению. Пять лет коллектив учёных нашей библиотеки и отдела книговедения, из Национальной академии наук при поддержки коллег других стран: Германия, Украина, Россия, Литва, Латвия, Польша, Чехия – мы в таком тесном сотрудничестве смогли найти того Скорину, который сохранился до настоящего времени, пусть и в одном экземпляре. Просто вместе их собрать и сложить в такой идеальный факсимильный экземпляр.

При составлении многотомника, может быть Вы сами для себя открыли Скорину с другой стороны?

Роман Мотульский, доктор педагогических наук, профессор, директор Национальной библиотеки Беларуси:

Франциск Скорина – он не только издатель. Он ещё и переводил Библию. Он писал предисловия. Писал комментарии и когда читаешь его тексты, понимаешь, что Франциск Скорина рассматривал книги священного писания не только как книгу для появления в церкви, для появления в храме, а просто рассматривал её как энциклопедию жизни, как учебник. Я очень часто применял эту фразу в своей жизни и живу по ней.

Им было написано следующее: «Не делайте людям того, что вы не хотите, чтобы они делали вам. Делайте людям то, что вы хотите, чтобы они делали вам!» Наверное, это то завещание, по которому стоит всем жить.