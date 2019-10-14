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«Это некая мечта». В Пинске появилась скульптура «Пограничникам всех поколений»

14 октября 2019 19:46
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Новости Беларуси. Памятный знак «Пограничникам всех поколений» появился в Пинске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Это некая мечта». В Пинске появилась скульптура «Пограничникам всех поколений»-1

«Это некая мечта». В Пинске появилась скульптура «Пограничникам всех поколений»-3

«Это некая мечта». В Пинске появилась скульптура «Пограничникам всех поколений»-5

Идея его создания зародилась ещё год назад в местном погранотряде. Её поддержало и руководство комитета, и местные жители, и пограничники всей страны. Автор и скульптор памятного знака – Сергей Жилевич.

На 12-тонном камне он изобразил пограничников трех поколений: времен становления погранслужбы, периода Великой Отечественной и современности.

«Это некая мечта». В Пинске появилась скульптура «Пограничникам всех поколений»-8

Сергей Жилевич, скульптор:
Мне очень хотелось оставить в Пинске после себя какой-то большой след или жирную точку. Работы тут моей, в принципе, достаточно, но такое что-то грандиозное мне очень хотелось. Поэтому это некая мечта.

«Это некая мечта». В Пинске появилась скульптура «Пограничникам всех поколений»-11

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Мы отдаем память нашим бывшим поколениям. Бывших не бывает. Возьмите становление нашего молодого государства, пограничный участок, война, Афганистан, а сейчас? Это памятный знак для всех поколений. Сколько много ребятишек в пограничной форме, они будут воспитаны, будут знать, что их деды сражались. Мы должны открывать такие памятные знаки не только пограничникам, но и другим  защитникам отечества. 

«Это некая мечта». В Пинске появилась скульптура «Пограничникам всех поколений»-14

Установкой памятного знака решили не ограничиваться. Сквер благоустроили – и у жителей города над Пиной появился ещё один уютный уголок для отдыха. 

# Скульптура в Минске # Культура # Сергей Жилевич # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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