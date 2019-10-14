«Это некая мечта». В Пинске появилась скульптура «Пограничникам всех поколений»

Новости Беларуси. Памятный знак «Пограничникам всех поколений» появился в Пинске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея его создания зародилась ещё год назад в местном погранотряде. Её поддержало и руководство комитета, и местные жители, и пограничники всей страны. Автор и скульптор памятного знака – Сергей Жилевич.

На 12-тонном камне он изобразил пограничников трех поколений: времен становления погранслужбы, периода Великой Отечественной и современности.