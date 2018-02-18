Букмекеры делают самые высокие ставки на Беларусь за 15 лет участия в «Евровидении»

Новости Беларуси. Певец Alekseev представит нашу страну на международном конкурсе «Евровидение» в Лиссабоне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.



Во время финала национального отбора в ночь на субботу Alekseev обошел всех конкурентов с лучшим результатом. 12 баллов от телезрителей и столько же по версии профессионального жюри. В этой постановке впервые в мире была использована технология гибкого экрана на костюме исполнителя.

Никита, а таково настоящее имя артиста, родился в Украине, но подать заявку на «Евровидение» решил от Беларуси. В нашей стране этого исполнителя хорошо знают. Его концерты прошли во многих городах, а минувшим летом он участвовал в открытии «Славянского базара» в Витебске.



Что осталось за кулисами белорусского отбора на «Евровидение-2018» и что говорят соперники Alekseev