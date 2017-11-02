Это было очень необычно: в Минске презентовали книгу сказок Ирины Заслоновой «Бабушкин сундук»
Новости Беларуси. В художественной галерее «Университет культуры» презентовали книгу сказок Ирины Заслоновой – писателя, художника, и дочери легендарного партизанского командира Константина Заслонова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сборник для детей долго не удавалось издать.
Текстовая рукопись и иллюстрации к ней ждали своего часа 25 лет.
Ирина Заслонова, писательница, художница:
«Бабушкин сундук»… Эта мысль пришла тогда, когда было написано много сказок. Я состарилась, и мы решили, что это бабушка рассказывает.
Оксана Аракчеева, художница, иллюстратор:
Я бы сказала, что это такое научное исследование, но написанное для детей. Поэтому мне самой было интересно многое узнавать, оживлять эти кубы, треугольники. Это было очень необычно.
Во время презентации книги прошла и выставка художницы Оксаны Аракчеевой. К слову, ее иллюстрации украсили сборник сказок «Бабушкин сундук».