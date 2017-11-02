Это было очень необычно: в Минске презентовали книгу сказок Ирины Заслоновой «Бабушкин сундук»

Новости Беларуси. В художественной галерее «Университет культуры» презентовали книгу сказок Ирины Заслоновой – писателя, художника, и дочери легендарного партизанского командира Константина Заслонова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Текстовая рукопись и иллюстрации к ней ждали своего часа 25 лет.

Ирина Заслонова, писательница, художница: «Бабушкин сундук»… Эта мысль пришла тогда, когда было написано много сказок. Я состарилась, и мы решили, что это бабушка рассказывает.

Оксана Аракчеева, художница, иллюстратор:

Я бы сказала, что это такое научное исследование, но написанное для детей. Поэтому мне самой было интересно многое узнавать, оживлять эти кубы, треугольники. Это было очень необычно.

Во время презентации книги прошла и выставка художницы Оксаны Аракчеевой. К слову, ее иллюстрации украсили сборник сказок «Бабушкин сундук».