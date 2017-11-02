В какой стране появится экскурсионный маршрут «Тропа Коласа» и на каком еще языке прочтут поэзию белорусского песняра
Новости Беларуси. В память о классике. В Минске к 135-летию Якуба Коласа выпустили юбилейную марку с изображением народного поэта. Художественной основой такого подарка стал портрет Коласа, написанный Михаилом Савицким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония ее гашения продолжила череду торжеств, посвященных юбилейной дате песняра. Среди них – международный литературный праздник «Каласавіны».
Его дом всегда был местом притяжения цвета белорусской интеллигенции и зарубежных гостей. С тех пор, когда классик Якуб Колас еще жил, ничего не изменилось. В музее народного поэта многолюдно и сегодня. Гости из Вильнюса, Киева, Москвы. К его 135-летию – торжественное гашение новой почтовой марки с его портретом.
Виктория Ходосок, СТВ:
Вот так выглядит марка к 125-летию Якуба Коласа. А вот – новая. Специалисты называют ее без преувеличения ценностью. Потому что 10 лет назад сделать такую было практически невозможно. Технологии не позволяли.
А после все начнут говорить о творчестве гения научным языком. В 31-й раз гостеприимный дом Колоса, а ныне музей, собирает участников литературных минских «Каласавін». Творческие отношения с Бровкой и поэтическая мудрость, как у Омара Хайяма – среди трех десятков тем.
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Александр Лукашанец, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор филологических наук, профессор:
Усё вялікае бачыцца на адлегласці. І кожная канфэренцыя з кожным годам дазваляе раскрыць новыя грані пісьменніцкага таленту Якуба Коласа. Я хацеў адзначыць, што гэтая канференцыя садзейнічае вяртанню ў культурную прастору сучаснага беларускага грамадстыва тых гістарычных здабыткаў духоўнай і пісьмовай нашай культуры.
Не первый раз сюда приезжает и Виктория Колесник – директор музея Максима Рыльского в Киеве. Гостья из Украины не с пустыми руками, а ценным подарком.
Виктория Колесник, директор Литературно-мемориального музея Максима Рыльского (Киев):
Мы вам привезли марку и подарим музею, она выпуска 50-х годов. Это уникально. Музеем оберегается эта марка. Это наши киевские коллекционеры помогли нам найти этот уникальны экспонат. Оно проштамповано и погашено.
Писатель, поэт, переводчик. Книги Коласа сегодня издаются немалыми тиражами. Его творчеством охотно интересуются за рубежом.
Так, в скором времени одну из книг белорусского песняра переведут на персидский язык. А на туристической карте литовской столицы появится новый экскурсионный маршрут – «Тропа Коласа».