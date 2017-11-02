«Фламенко очень разгружает психику»: зачем ещё учить старинный испанский танец

Один из способов борьбы с недостатком солнечного света – музыка, песня, танец… Например, фламенко. Откуда к нам пришла эта традиция и, главное, в чем ее нота «соль»?

Татьяна Рощектаева-Подгайская, руководитель студии фламенко:

Фламенко – есть несколько переводов этого слова, несколько этимологий названия. Самое распространённое – это от слова «фламо», испанского «пламя», «огонь».

Некоторые переводят, как фламандский нож. Некоторые переводят от фламинго, потому что некоторые позы похожи на птицу. Но это – теории. Одна из версий перевода – это перевод с арабского «беглый крестьянин». Почему именно такое название? Сама суть – история фламенко, как оно образовалось, Во времена арабского халифата на территории современной Испании, Андалусии, жили народы разные: арабы, евреи, ну, не испанцы, христиане и цыгане. Всё было хорошо у них. И началась Реконкиста, когда освобождали земли Испании. И арабов, евреев и цыган ссылали в так называемые гетто.



И вот именно они, изгои, делясь своей культурой друг с другом, дали рождение новому стилю – фламенко.

Татьяна Рощектаева-Подгайская, руководитель студии фламенко:

Первоначально были песни фламенко, которые называются «канте хондо» – это глубокое пение. Эти песни, первоначально, очень грустные. Весёлые приходят позже. По смыслу они – бытовые. Очень много о смысле жизни, том, что происходило в то время на той территории. Так как они все были изгнаны, весёлого в этих песнях было мало.

Чуть позже к песне примкнул ритм. Именно он определяет характер фламенко.

Татьяна Рощектаева-Подгайская, руководитель студии фламенко: Сначала это были песни под ритм. Есть даже такие стили, в которых и сейчас нет музыкального сопровождения: звучит песня и ритм отбивают на кузне, вот как кузнец бьёт, он отбивает ритм и в нём поёт кантаор – певец.

Со временем к песне и ритму присоединяется гитара, а затем и сам танец.

В XVIII-XIX веках цыгане вынесли в народ горячую культурную смесь беглых крестьян. А в начале XX века фламенко ждет новая волна возрождения – искусство «из низов» выходит на международную сцену.

Татьяна Рощектаева-Подгайская, руководитель студии фламенко:

В настоящее время у нас уже новый этап фламенко, современное фламенко, когда есть авангардные спектакли, можно сказать, что это язык современного искусства, который можно использовать, но в то же время оно очень чётко сохранило свои корни, свою структуру.

Удивительно, но свою страсть к фламенко Татьяна открыла в себе задолго до того, как познакомилась с этим танцем. Татьяна Рощектаева-Подгайская, руководитель студии фламенко:

Я когда-то посмотрела фильм «Кармен», когда была ещё маленькая, Карлоса Сауры, культового режиссёра. И меня до такой степени впечатлил этот фильм, что кадры и музыка из этого фильма остались со мной на долгое время. Я всегда тяготела к испанской культуре.



Я учила язык. И потом я пошла танцевать фламенко, это были стилизованные танцы, очень красивые танцы, у нас в коллективе был потрясающий хореограф.

Но я понимала, что это не то, что мне нужно что-то настоящее. И тогда нам с моим мужем предложили поехать в Испанию и поучиться там искусству фламенко.

Как себя ощущает танцор во фламенко, Татьяна наблюдает изнутри за собой и за своими учениками.

Татьяна Рощектаева-Подгайская, руководитель студии фламенко:

Во-первых, это – уверенность в себе. Во-вторых, фламенко очень разгружает психику, я бы сказала, это своеобразная психотерапия. Очень многие во фламенко открываются.