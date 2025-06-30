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«Бавария» одержала уверенную победу над «Фламенго» в игре ⅛ финала КЧМ

30 июня 2025 07:20
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«Бавария» одержала уверенную победу над «Фламенго» в игре ⅛ финала КЧМ-0

Футбольная команда из Бразилии проиграла немецкой «Баварии» в рамках матча ⅛ финала клубного чемпионата, который проходит в Соединенных Штатах. Об этом пишет РИА Новости.

Данная встреча прошла в Майами со счетом 4:2 в пользу баварцев. За победителей дублем отличился Гарри Кейн, один гол забил Леон Горецка, и один автогол игроком из команды «Фламенго» Эрика Пульгара. За бразильцев забили Жерсон и Жоржиньо.
В ¼ финала «Бавария» проведет встречу с «Пари Сен-Жермен».

Чемпионат приходит в США впервые в таком широком формате: 32 команды. Финал пройдет 13 июля.

Фото: pixabay

# Футбол

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