Ключи от новых арендных квартир в Столбцах получили военнослужащие

Повышение доступности жилья и его благоустройство – одна из приоритетных задач концепции государственной жилищной политики до 2030 года. Ключи от новых арендных квартир в многоквартирном доме в Столбцах получили военнослужащие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это представители 25-го арсенала (ракетно-артиллерийского вооружения). Дом расположен в районе с развитой инфраструктурой – рядом школа и детский сад, объекты торговли шаговой доступности. Арендные «квадраты» – один из наиболее доступных вариантов для улучшения жилищных условий, а возможность в последующем стать их владельцами – яркое свидетельство социально-ориентированной политики государства.

Максим Ноздрин, начальник управления жилищного обеспечения Вооруженных Сил Беларуси:

Обеспечение военнослужащих жильем – это является приоритетным направлением в государственной жилищной политике. Одним из подтверждений является указ Президента Республики Беларусь об арендах жилья для военнослужащих. Он, конечно, расширяет меры, которые позволяют реализовывать социально-правовые гарантии для военнослужащих. В частности, арендное жилье для военнослужащих может переходить в собственность. Для тех, у кого есть выслуга 20 лет, она переходит в собственность способом выкупа равными долями на 15 лет. Те, у кого есть выслуга 25 лет, данное жилье может переходить в собственность безвозмездно. Конечно, это свидетельство о том, что и руководством Вооруженных Сил, и государством уделяется особое внимание. Могу вам сказать, что тысячи военнослужащих, членов их семьи, конечно, очень рады. Это влияет и на качество исполнения задач, и самое главное, это влияет на то, что военнослужащие полностью и всецело отдаются работе, то есть службе, защите Отечества.

Для военных в 2025 году собираются построить более 700 квартир. Тем, кто охраняет безопасность граждан и в целом страны – особое внимание. Вопрос с жильем решается на системной основе.