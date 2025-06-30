Украина намерена выйти из Оттавской конвенции о запрете применения противопехотных мин

Украина продолжает отказываться от международных обязательств. Владимир Зеленский подписал указ о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете применения противопехотных мин, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь этот вопрос должен быть рассмотрен в Верховной Раде. Отметим, что решение Украины выйти из Оттавской конвенции последовало за аналогичными шагами Прибалтики, Польши и Финляндии. Эти страны объяснили свое решение необходимостью защищаться от якобы значительного усиления военных угроз со стороны России и Беларуси.