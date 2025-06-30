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Украина намерена выйти из Оттавской конвенции о запрете применения противопехотных мин

30 июня 2025 06:50
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Украина продолжает отказываться от международных обязательств. Владимир Зеленский подписал указ о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете применения противопехотных мин, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украина намерена выйти из Оттавской конвенции о запрете применения противопехотных мин-2

Теперь этот вопрос должен быть рассмотрен в Верховной Раде. Отметим, что решение Украины выйти из Оттавской конвенции последовало за аналогичными шагами Прибалтики, Польши и Финляндии. Эти страны объяснили свое решение необходимостью защищаться от якобы значительного усиления военных угроз со стороны России и Беларуси. 

# Украина # Международная политика

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