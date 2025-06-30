В Белграде митингующие требуют внеочередные парламентские выборы

В Белграде митингующие ночью строили баррикады и блокировали улицы. Также массовые акции состоялись в других крупных городах Сербии. Накануне вечером на улицы снова вышли десятки тысяч человек. Они требуют внеочередных парламентских выборов и освобождения задержанных ранее студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за перекрытых дорог в Белграде перестал работать общественный транспорт. Демонстранты блокировали движение при помощи мусорных контейнеров и других подручных материалов. В Нови-Саде участники беспорядков закидали камнями здание Сербской прогрессивной партии и разбили витрину магазина. В местных пабликах сообщают о небольших стычках с полицией. Советник президента Сербии призвал силовиков остановить протестующих, обвинив организаторов акций в издевательствах над гражданами. Власти называют действия демонстрантов попыткой уличного диктата. В полиции заявили, что правоохранители крайне толерантны, но будут адекватно реагировать и обеспечат общественный порядок.