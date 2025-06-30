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В ЕС операторов связи обяжут длительно хранить информацию о своих пользователях

30 июня 2025 06:52
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Еврокомиссия готовит законопроект, который может радикально изменить подход к защите личных данных в ЕС. Так, операторов связи и онлайн-сервисы обяжут длительно хранить информацию о своих пользователях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС операторов связи обяжут длительно хранить информацию о своих пользователях-2

Предполагается, что это облегчит работу правоохранителей. Тем временем граждане ЕС уже выражают обеспокоенность. Согласно опросам, европейцы уверены, что этот шаг к тотальному контролю над обществом. При этом в пояснительных материалах к законопроекту сама Еврокомиссия признает, что эта мера противоречит основным правам человека. Но недоверие к своим гражданам и возросшая угроза терроризма в Евросоюзе не дает властям другого выхода. 

# Европейский союз

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