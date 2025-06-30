Сильная жара накрыла юг Испании

Температура воздуха в Севилье держится на уровне +48 градусов. Согласно данным Национального метеорологического агентства страны, это самый высокий показатель, зарегистрированный за последние десятилетия. Предыдущий рекорд в Севилье фиксировали в 1965 году. По прогнозам экспертов, пик жары ожидается сегодня. Жителям рекомендуют сократить время пребывания на улице и принять необходимые меры предосторожности.