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Сильная жара накрыла юг Испании

30 июня 2025 07:39
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Сильная жара накрыла юг Испании. Власти объявили оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильная жара накрыла юг Испании-2

Температура воздуха в Севилье держится на уровне +48 градусов. Согласно данным Национального метеорологического агентства страны, это самый высокий показатель, зарегистрированный за последние десятилетия. Предыдущий рекорд в Севилье фиксировали в 1965 году. По прогнозам экспертов, пик жары ожидается сегодня. Жителям рекомендуют сократить время пребывания на улице и принять необходимые меры предосторожности.

# Погода # Испания

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