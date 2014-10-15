Энрике Иглессиас успел пожениться и развестись с теннисисткой Курниковой?

Новости Испании. Испанский певец и продюсер Энрике Иглесиас и российская теннисистка Анна Курникова познакомились в 2001 году на съемках его клипа на песню Escape. С тех пор не расставались.



За двенадцать лет совместной жизни Энрике и Анны таблоиды придумывали разные поводы: женили пару, разводили, приписывали измены и с нетерпением ждали рождения первенца. Однако все оказывалось слухом.

Ажиотаж вокруг этой звездной пары вполне объясним: Энрике сам не прочь поговорить о будущей свадьбе или предстоящем разводе.

На днях 39-летний артист и вовсе заявил журналистам, что они с Анной Курниковой развелись. Правда, певец не уточнил, когда состоялась свадьба.

Энрике Иглесиас, певец (сообщил Huffington Post, в пятницу, 10 октября):

Прямо сейчас я в разводе. Три дня назад я получил развод, и я хочу дать вам, парни, эксклюзив. Я серьезно. Нет, правда, серьезно. Без шуток.

И, кажется, Иглесиасу в этот раз поверили.

«Если вашей первой реакцией на эту новость было: «Погодите. Когда они успели пожениться?», то вы не одни такие», – пишет Huffington Post.

Пока поклонники теннисистки и певца гадают: правда это или очередная шутка знойного мачо, СМИ по всему миру не могут понять, как пропустили, если, конечно, пропустили, свадьбу пары.

Говорят: нет более светлого праздника, чем свадьба, а развод – это всегда трагедия.

С этим утверждением многие пары не согласны. Они предпочитают расставаться красиво. Сценарий праздника – та же свадьба только наоборот, главное, чтобы супруги испытывали положительные эмоции. Праздничные агентства, кстати, и в Беларуси уже на протяжении нескольких лет практикуют проведение свадеб наоборот. Как празднуют развод наши соотечественники, вы узнаете из видео.