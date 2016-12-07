Музыкальный проект «Наши любимые» телеканал СТВ представит 7 декабря в Молодечно

Новости Беларуси. Любимые исполнители для любимых зрителей. 7 декабря СТВ представит музыкальный проект «Наши любимые». Концерт состоится в культурной столице Беларуси городе Молодечно. Свои лучшие композиции исполнят популярные артисты белорусской эстрады: Алексей Хлестов, Тео, Саша Немо, группы «Тяни-Толкай» и «Без билета». В рамках концерта Александр Солодуха сделает зрителям подарок и представит три новые песни.

Накануне в городе прошли съемки еще одного проекта СТВ – «Золотая коллекция белорусской народной песни». Артисты исполнили композиции, которые знает и поет не одно поколение белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.