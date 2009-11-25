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Экспонаты Национального музея Ирака появятся в интернете

25 ноября 2009 13:23
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Фотографии опубликует одна из ведущих компаний всемирной паутины в начале будущего года. В сети можно будет увидеть около 14 тысяч снимков [5 фото]

Национальный музей Ирака – один из наиболее ценных хранилищ артефактов древней Месопотамии.

Экспонаты Национального музея Ирака появятся в интернете

Экспонаты Национального музея Ирака появятся в интернете

Экспонаты Национального музея Ирака появятся в интернете

Экспонаты Национального музея Ирака появятся в интернете

Экспонаты Национального музея Ирака появятся в интернете

# Культура # Фотофакт # Музеи # Теракт в Ираке

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