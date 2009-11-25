Экспонаты Национального музея Ирака появятся в интернете

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Фотографии опубликует одна из ведущих компаний всемирной паутины в начале будущего года. В сети можно будет увидеть около 14 тысяч снимков

Национальный музей Ирака – один из наиболее ценных хранилищ артефактов древней Месопотамии.