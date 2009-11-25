Экспонаты Национального музея Ирака появятся в интернете

Национальный музей Ирака – один из наиболее ценных хранилищ артефактов древней Месопотамии.
В Зельве планируют возродить знаменитый фестиваль. Этот небольшой поселок когда-то был известен практически всем купцам Европы. И немудрено, ведь здесь проходила Анненская ярмарка — одна из самых крупных в Старом свете.
В Центральном гомельском парке восстанавливают видовой состав растений, который был в 19 веке во времена владения князей Паскевичей. Тогда парк считали одним из лучших образцов садово-паркового искусства не только в России, но и в Европе.
В современной экспозиции SketchBook минчане смогли увидеть нестандартный взгляд на литературу<font color="#ff0000"> [10 фото]</font>
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