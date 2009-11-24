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Искусство снимает переплеты

24 ноября 2009 02:00
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В современной экспозиции SketchBook минчане смогли увидеть нестандартный взгляд на литературу [10 фото]

Среди художественных экспонатов вернисажа — увеличенные копии страниц арт-книг, содержание которых — эскизы, записки, рисунки. Экспонатами стали ежедневники, наброски, путевые заметки, коллажи Здесь и нарисованная книжная полка, и лобовое стекло в виде валентинки, и даже настоящее послание в будущее.

Кристина Сташкевич, куратор выставки SketchBook:
Эта выставка нам рассказывает о книгах, о разных книгах: нарисованных, записных, эскизниках и о арт-книгах как объектах. Здесь представлены и вещи, которые сразу можно назвать произведением искусства, но представлены также и эскизы, которые обычно остаются у художника в столе.

выставка SketchBook книги фото

выставка SketchBook книги фото

выставка SketchBook книги фото

выставка SketchBook книги фото

выставка SketchBook книги фото

выставка SketchBook книги фото

выставка SketchBook книги фото

выставка SketchBook книги фото

выставка SketchBook книги фото

выставка SketchBook книги фото

# Культура # Фотофакт

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