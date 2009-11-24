Искусство снимает переплеты

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В современной экспозиции SketchBook минчане смогли увидеть нестандартный взгляд на литературу

Среди художественных экспонатов вернисажа — увеличенные копии страниц арт-книг, содержание которых — эскизы, записки, рисунки. Экспонатами стали ежедневники, наброски, путевые заметки, коллажи Здесь и нарисованная книжная полка, и лобовое стекло в виде валентинки, и даже настоящее послание в будущее.

Кристина Сташкевич, куратор выставки SketchBook:

Эта выставка нам рассказывает о книгах, о разных книгах: нарисованных, записных, эскизниках и о арт-книгах как объектах. Здесь представлены и вещи, которые сразу можно назвать произведением искусства, но представлены также и эскизы, которые обычно остаются у художника в столе.