Сапеги продавали коней в Зельве

В Зельве планируют возродить знаменитый фестиваль. Этот небольшой поселок когда-то был известен практически всем купцам Европы. И немудрено, ведь здесь проходила Анненская ярмарка — одна из самых крупных в Старом свете.

Сегодня об этом празднике напоминают “конный” герб поселка и жеребенок, поставленный в здешнем сквере в прошлом году.

Заместитель председателя Зельвенского райисполкома Валентин Семеняко:



— О зельвенцах раньше говорили, что они живут один месяц в году, все остальное время они существуют. Это потому, что всего на месяц, начиная с 25 июля, здесь “поселялась” Анненская ярмарка. На центральной площади по периметру размещались торговые ряды, преимущественно зельвенских евреев. Люди приходили сюда не только поторговаться, но и пообщаться, поспорить, поиграть в карты.



В те времена в Зельве жило чуть больше тысячи человек, во время ярмарки население увеличивалось в два-три раза. Тогда можно было встретить не только купцов, торговцев, но и ремесленников, крестьян из соседних деревень, мещан из Волковыска и Слонима, зажиточных господ с прислугой, офицеров, чиновников, артистов. Российские купцы здесь торговали кожаными, бронзовыми, медными, железными, фарфоровыми, фаянсовыми и стеклянными изделиями.

Из Украины привозили лакомства, масло, свечки и мыло. Ярмарка была еще и связующим звеном между великорусскими губерниями и дальним зарубежьем, потому приезжали торговать из Польши, Франции, Нидерландов, Австрии, Пруссии, Италии, Дании, Швеции и многих других стран. Местные жители помогали приезжим заключать договоры, то есть предоставляли услуги нотариуса, давали ночлег, кормили и развлекали.



Ярмарка славилась лошадьми, хотя на ней можно было купить и крупный рогатый скот. Есть сведения, что своих коней продавали здесь даже Сапеги. Они имели свой конный завод, где было более тысячи голов английской, датской и турецкой пород.

Сегодня планируется возобновить эту историческую традицию. Вполне вероятно, что скоро Анненская ярмарка станет еще одной точкой туристической карты Беларуси, сообщает «Народная газета».