«Славянский базар-2014». Чем манит Витебск звезд первой величины и кого назовут лучшим голосом фестиваля?

Новости Беларуси. Позывные «Славянского базара» в 23 раз прозвучали в Витебске. За эти десятилетия фестиваль вышел далеко за славянские границы, сохранив при этом истинно славянское гостеприимство.

Не многие помнят, что витебская прописка творческого форума в самом начале пути, в 90-е, оказалась под большим вопросом. Тогда предлагалось сделать фестиваль кочующим.

И сохранить его на белорусской земле удалось благодаря вмешательству Президента.

Через сцену витебского амфитеатра за эти годы прошли гости со всех континентов, а многие нынешние звезды еще неизвестными исполнителями начинали именно здесь.

И вот 13 июля вновь решающий вечер. Ближе к полуночи на конкурсе молодых исполнителей развеют главную интригу: станет ясно, кого на этот раз назовут лучшим голосом «Славянского базара». Пока же в лидерах мексиканец Родриго де ла Кадена, который накануне просто взорвал зал знаменитой «Калинкой-малинкой». Мексика впервые представлена на «Славянке».

А вот белорус пока не в фаворитах, хотя и близко. Артур Михайлов отстает от лидера на 7 балов.

А пока Витебск продолжает жить особой, ни с чем не сравнимой, сумасшедшей, бессонной фестивальной жизнью.

Десятки фотографов, именная звезда и голливудская улыбка – все как на бульваре «фабрики грез». Только наяву и со славянским размахом.

Фестивальный «Оскар» на неделе получила Надежда Бабкина. Какой «Славянский базар» без Бабкиной? Она здесь уже 17 раз. Потому звезда на фестивальной Аллее в каком-то смысле путеводная.

Надежда Бабкина, народная артистка России:

Я никогда этого не забуду. Это была авантюра, но я стала популярной навсегда, и именно на «Славянском базаре». Поэтому сегодня на «Славянском базаре» произошел для меня шоковый момент в жизни. Я еще никак не могу садаптироваться.

Награду «Через искусство к миру и взаимопониманию» во время церемонии открытия на главной сцене певица получила из рук президента.

Александр Лукашенко по традиции открыл «Славянский базар». Фестиваль под личным патронажем главы государства. Благодаря этому он из скромного песенного конкурса превратился в настоящую творческую Олимпиаду.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В 23 раз на белорусской земле собирает гостей со всей нашей планеты Международный фестиваль искусств «Славянский базар». За эти годы в мире не раз менялась мода на художественные направления и стили. Кануло в Лету немало проектов, поначалу громко заявивших о себе, а наш «Славянский базар», который начинался со скромного песенного конкурса, вырос в настоящую творческую Олимпиаду, где демонстрируют свои достижения представители разных видов искусства.

Источником силы и энергии нашего фестиваля служит славянская культура – одна из самых древних, самобытных и богатых на Земле. Группа славянских народов самая большая в Европе. И как бы ни складывалась судьба конкретных этносов, в критические моменты истории единство славян всегда проявлялось. Это актуально сегодня, поэтому я об этом говорю. И я уверен, что надо достать эти струны души и проявить это славянское единство. Все лучшее у нас общее. Мы ценим и любим Якуба Коласа и Богдановича, Шевченко и Гоголя, Пушкина и Достоевского, восхищаемся музыкой Чайковского, Портнянского, Манюшко.

Мы, славяне, ценим и почитаем талант. И не делим людей, которые обладают им, на своих и чужих. Поэтому мы так рады видеть на этом празднике представителей разных континентов, стран и народов. Но при этом «Славянский базар» не утрачивает главный стержень и ядро – искусство братских народов России, Беларуси и Украины, которые стояли у его истоков.

Сегодня «Славянский базар» – одно из мест, где мы можем еще раз подтвердить свое стремление быть вместе, свято беречь связующие нас многовековые узы, основанные на общности исторических путей, близости языков и культур.

Они лидируют в хит-парадах мира и собирают аншлаги на стадионах. Но Витебск задолго планируют в свои гастрольные графики. Каждое лето звезды в заоблачной концентрации съезжаются на «Славянский базар».

На служебном входе Летнего амфитеатра в девушке в тельняшке и балетках британскую поп-диву и икону стиля Софи Эллис Бэкстор выдают разве что неизменные алые губы и аристократическая бледность.

Софи Эллис Бэкстор, певица (Великобритания):

Это было очень весело. Потрясающая ночь!

Фестивальный марафон не различает времени суток. Концерты и репетиции на главной сцене нон-стоп.

5 часов утра, а как зажигает Летний амфитеатр. Здесь и правда жара. Пляжную моду задает Филипп Киркоров. Витебск встречает рассвет со своим кумиром.

Утро, а зрители забыли и про дела, и про работу. Зал на ногах, или, скорее, на ушах, не отпускал певца. Это дорогого стоит. Во всех смыслах.

Киркоров привез в Витебск огромные сложные декорации, так что мощный голос дополняли спецэффекты. И куда же без сэлфи. Похвастаться рекордным для себя самым поздним или ранним шоу Филипп поспешил перед Интернет-аудиторией.

И о личном. Шоу называется «Другой». Переменами в жизни Киркоров поделился со зрителями.

Филипп Киркоров, народный артист России:

За эти 23 года столько всего произошло в моей жизни, в вашей жизни. Вы меня видели за эти годы в разных моих состояниях: молодой, холостой, не женатый, потом женатый, теперь снова холостой, но дважды отец.

А как изменился фестиваль – со съемочной группой СТВ.

Филипп Киркоров, народный артист России:

Все так по высшему разряду, технологично, чисто, аккуратно, выстроено, четко. Мне есть, с чем сравнить, с «Евровидением», но здесь достойный европейский уровень крупного, большого фестиваля. В этом плане все хорошо. Главное, что публика все так же гостеприимна.

После фееричного выступления участник оригинального состава культовой группы «Bad Boys Blue» Кевин Маккой еще не знает: свой знаменитый хит в Витебске он будет напевать на весьма необычной площадке – в «Городе мастеров».

Вместе со съемочной группой СТВ Кевин впервые отправляется открывать для себя белорусскую культуру.

А этот промысел для Кевина точно в диковинку. Завидев кузнецов и засучив рукава, Кевин решительно берется за молоток.

Пару напутствий и звезда самостоятельно заправски отбивает раскаленный металл.

Этому фото со «Славянского базара» 10 лет. Тогда «Отпетые мошенники» пели молодежные хиты. Сегодня участвуют уже в компании ретро-звезд, которые в представлении не нуждаются.

Группа «Ricchi E Poveri» (Италия):

Потрясающе! Это было великолепно! Такая сцена! И фантастическая публика!

И если романтичные итальянцы «Ricchi E Poveri» подарили нам цветы, то заводные немцы из «Чингисхана» научили танцевать «Казачок».

Войдя во вкус, солисты предлагали научить и стихотворению, но с немецкой поэзией мы и так знакомы. Оказалось, как и они с русской.

Билык называют Мадонной украинской эстрады. А в жизни она хозяюшка. Даже на гастролях себе не изменяет. В витебском супермаркете изучила весь ассортимент.

Ирина Билык, народная артистка Украины:

Сама сходила с директором в супермаркет, обрадовалась, что здесь очень вкусные продукты. Сырок нам понравился, колбаски. В Киеве тоже есть белорусские продукты. Но мне приятно именно здесь, на этой земле, прочувствовать жизнь.

Не сиделось в номере и Стасу Михайлову. Гулять отправился вместе с женой и детьми.

Стас Михайлов, заслуженный артист Российской Федерации:

Хорошо, поехали посмотрели вашу природу замечательную, так что день удался.

А накануне вечером все внимание на фестивале было приковано к молодым исполнителям. Белорус Артур Михайлов успешно преодолел полуфинал и вытянул ответственный первый номер. 88 баллов – итог первого дня.

Литовской участнице экстремальное мини-платье не помогло набрать максимум баллов. Результат – всего 72.

Милда, участник XXIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2014» (Литва):

Я не боюсь выходить так на сцену. Конечно, это риск. Но если люди поаплодируют, уже хорошо.

А главные аплодисменты вечера сорвал конкурсант из Мексики. Дебют этой страны на «Базаре» пока складывается удачно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Родриго де ла Кадена, участник XXIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2014» (Мексика):

Я впервые в Беларуси. Здесь потрясающе! Я с удовольствием знакомлюсь с вашей страной, культурой, кухней.

«Славянский базар» не только собирает звезд, но и главное – зажигает новые. Какие на этот раз загорятся на витебском небосклоне, узнаем на следующей неделе.