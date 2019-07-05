«Будем стараться вкусно накормить, удивить, хорошо встретить». Как Александрия готовится к Купалью?

Новости Беларуси. Александрия собирает друзей. Уже 6 июля в агрогородке Шкловского района по традиции начнется празднование Купалья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что в 2019 году в Александрию приедут около 100 тысяч гостей из разных стран. Россия, Украина, Латвия, Литва, Эстония, Польша – с каждым годом участников все больше, а праздничная программа – все интереснее.

Мастер-классы, уличные состязания, конкурс купальских костюмов и, конечно, поиски папараць-кветки. А кульминацией праздника станет гала-концерт «Зроблена у Беларуси».

Это настоящее шоу с национальным колоритом, в котором, кстати, будут участвовать не только наши артисты. В Александрии выступят Лев Лещенко и Тина Кароль. Что еще увидят гости фестиваля, расскажет корреспондент Ирина Недобоева.

Собирать гостей в Александрии будут уже завтра. Работа в агрогородке кипит не первый день. Еще бы: ведь на празднование Купалья ждут десятки тысяч гостей.

Олег Хмельков, директор Могилевского областного методического центра народного творчества:

Если к вам на выходные приехали друзья, гости, родные, вам не нужно уже думать, чем их удивлять, мы за вас уже подумали. Костер будет традиционно, и обряды тоже будут присутствовать.

На выставке «Александрыйскі кірмаш» разместятся традиционные подворья. По соседству можно будет отведать блюда белорусской кухни. Для ценителей здорового образа жизни – площадка «Народная творчасць і творчасць маладых». Здесь можно научиться делать массаж, варить мыло или узнать секреты парения в бане. И, конечно, каждый желающий сможет сплести тот самый купальский венок.

Марина Плахоцкая, начальник производства могилевской булочно-кондитерской компании:

Как всегда будем стараться вкусно накормить, удивить, хорошо встретить. Чтобы люди запомнили этот праздник не только красочными мероприятиями, но и нашей вкусной продукцией. А показать и угостить у нас есть чем.

В этом году тема малой родины красной нитью вплелась в венок праздника. Александрия радушно встречает гостей из России, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и всех регионов Беларуси. Свои страны представят коллективы народного творчества и мастера декоративно-прикладного искусства.

Хидриильяс Ахмедов, мастер (Россия):

У нас очень известны ваша мебель, масло, сельхозпродукция пользуется большим спросом. В России вообще все отлично знают, что такое сельское хозяйство в Беларуси.

Алсу Абсалямова, мастер (Россия):

Знаменита ваша белорусская косметика, трикотаж, лен. Мы выросли на этом.

В первый день фестиваля на малой сцене выступят творческие коллективы всех регионов Беларуси и зарубежные гости. Кульминацией праздника станет гала-концерт «Зроблена у Беларуси» на главной площадке.

Светлана Ефимук, художественный руководитель Могилевской областной филармонии:

Основная тема в этом году гала-концерта – при помощи музыкальных, пластических номеров показать все многообразие, красоту нашего края. Почетными гостями а этом году будут народный артист России Лев Лещенко и народная артистка Украниы Тина Кароль. Их выступления будут вплетены в канву общего мероприятия. Действо будет очень интересным.

Позаботились и о доставке гостей на праздник. Удобная транспортная логистика, расписание дополнительных поездов. Все с учетом начала концертов.