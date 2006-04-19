<Черная быль> Михаила Савицкого

Художника Михаила Савицкого знают во всем мире, его работы вошли в уникальное издание <Сто шедевров Третьяковки>. 18 апреля в Национальном художественном музее Беларуси открылась выставка мастера. 11 картин проходят под грифом - <Черная быль>. В советские времена Михаил Савицкий не вписывался в рамки соцреализма, тогда он не был Героем Беларуси и народным художником СССР, ему <навешивали> другое звание - идеологический диверсант. А он остался верным себе и своему искусству. Экспозиция открывает цикл культурных мероприятий, посвященных Чернобыльской трагедии.