«Его заметили иностранные продюсеры». Донни Монтелл после «Евровидения» и «Славянского базара»

Аудриус Гиржатас: Да, это 9-ое место было. Это тоже очень хорошо, я считаю.

И мы ждём, пока Донатас вернётся опять на отбор.

У него это было второе выступление. Его заметили иностранные продюсеры, и предлагают выступить за другую страну. Так что у некоторых идёт всё в гору.