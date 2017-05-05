«Его заметили иностранные продюсеры». Донни Монтелл после «Евровидения» и «Славянского базара»

Аудриус Гиржатас, генеральный продюсер телеканала LRT (Литва) в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Аудриус Гиржатас, генеральный продюсер телеканала LRT (Литва):
Из самых удачных выступлений отмечу прошлогоднее выступление Донни Монтелла – Донатаса Монтвидаса.
Это 9-ое место было.
Аудриус Гиржатас:
Да, это 9-ое место было. Это тоже очень хорошо, я считаю.
И мы ждём, пока Донатас вернётся опять на отбор.
У него это было второе выступление. Его заметили иностранные продюсеры, и предлагают выступить за другую страну. Так что у некоторых идёт всё в гору.
«На «Евровидении» мы все ноунеймы»: литовский телепродюсер Аудриус Гиржатас