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«Дошутились до 6-го места». Литовский телепродюсер о LT United на «Евровидении»

05 мая 2017 16:57
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Аудриус Гиржатас, генеральный продюсер телеканала LRT (Литва) в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

«Дошутились до 6-го места». Литовский телепродюсер о LT United на «Евровидении»-1

Команда LT United – это самый лучший результат Литвы на «Евровидении». 6-ое место. 6 рок-н-ролльных музыкантов решили просто, как говорят, «приколоться».
Аудриус Гиржатас, генеральный продюсер телеканала LRT (Литва):
Да, это именно так и было. Они решили, с одной стороны, приколоться. Но, с другой стороны, я думаю, всем хотелось попасть туда и увидеть, всё-таки, как это происходит. И они дошутились до 6-го места. 

«На «Евровидении» мы все ноунеймы»: литовский телепродюсер Аудриус Гиржатас

# Культура # Евровидение 2017

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