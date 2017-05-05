«На «Евровидении» мы все ноунеймы»: литовский телепродюсер Аудриус Гиржатас в программе «Простые вопросы»

Аудриус Гиржатас, генеральный продюсер телеканала LRT (Литва) в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
«Эту мыльную оперу мы играем каждый год». Как в Литве проходит отбор на «Евровидение»
«Это – абсолютно не формат «Евровидения». Чего ждут от литовской группы Fusedmarc?
«Дошутились до 6-го места». Литовский телепродюсер о LT United на «Евровидении»
Трусы, беретки и рога: самые необычные участники литовских отборов на «Евровидение»
«Его заметили иностранные продюсеры». Донни Монтелл после «Евровидения» и «Славянского базара»