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«На «Евровидении» мы все ноунеймы»: литовский телепродюсер Аудриус Гиржатас в программе «Простые вопросы»

05 мая 2017 16:56
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Аудриус Гиржатас, генеральный продюсер телеканала LRT (Литва) в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

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# Культура # Евровидение 2017

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