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«Это – абсолютно не формат «Евровидения». Чего ждут от литовской группы Fusedmarc?

05 мая 2017 16:57
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Аудриус Гиржатас, генеральный продюсер телеканала LRT (Литва) в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Кто поедет в этом году от Литвы на «Евровидение»?

Аудриус Гиржатас, генеральный продюсер телеканала LRT (Литва):
Группа Fusedmarc. Это было, как бы сказать, открытие заново этой группы. Потому что они уже поют давно, они уже известные здесь в Литве любителям такой музыки. Это – абсолютно не формат «Евровидения».

Это – электронная музыка, там смесь всего.

И они на такую сцену, я никогда не надеялся, что они выйдут. И для нас самих это был очень большой сюрприз, и мы очень рады были им. И они уже поют около 15 лет, так что практики у них на сцене уже много. И вот теперь будем смотреть, как их примет аудитория, потому что это, действительно, совсем не музыка «Евровидения». 

«На «Евровидении» мы все ноунеймы»: литовский телепродюсер Аудриус Гиржатас

«Это – абсолютно не формат «Евровидения». Чего ждут от литовской группы Fusedmarc?-1


Источник фото: eurovision.tv

«Это – абсолютно не формат «Евровидения». Чего ждут от литовской группы Fusedmarc?-3

# Культура # Евровидение 2017

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