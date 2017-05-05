«Это – абсолютно не формат «Евровидения». Чего ждут от литовской группы Fusedmarc?

Аудриус Гиржатас, генеральный продюсер телеканала LRT (Литва) в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Кто поедет в этом году от Литвы на «Евровидение»?

Аудриус Гиржатас, генеральный продюсер телеканала LRT (Литва):

Группа Fusedmarc. Это было, как бы сказать, открытие заново этой группы. Потому что они уже поют давно, они уже известные здесь в Литве любителям такой музыки. Это – абсолютно не формат «Евровидения».

Это – электронная музыка, там смесь всего.

И они на такую сцену, я никогда не надеялся, что они выйдут. И для нас самих это был очень большой сюрприз, и мы очень рады были им. И они уже поют около 15 лет, так что практики у них на сцене уже много. И вот теперь будем смотреть, как их примет аудитория, потому что это, действительно, совсем не музыка «Евровидения».