Его работы стали частью белорусских городов. Выставка скульптор Дмитрия Попова проходит в Гомеле

Его творчество стало частью многих городов: монументальные работы, скульптурные композиции и мемориальные доски украшают улицы Минска, Гомеля, Чечерска, Буда-Кошелево, Добруша и даже российской столицы. Скульптор создал памятный знак на месте бывшего концлагеря «Дулаг-121» в Гомеле и мемориал на месте концлагеря смерти в Озаричах.

Новости Беларуси. От Ленина до последней гомельской княгини Ирины Паскевич. Юбилейная выставка архитектора Дмитрия Попова открылась в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Элла Макушникова, научный сотрудник музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Конечно, его работы теплые, живые, потому что он, как мастер, может душу вложить в материал – в бронзу или металл. Его работы находятся в музеях Беларуси, России, Молдове, Украине, а также в частных коллекциях за рубежом.

В 2018 году Дмитрий Попов отмечает 80-летие. Символично, что нынешняя выставка в Гомельском дворце также стала юбилейной – 80-й по счету в творчестве скульптора.