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Его работы стали частью белорусских городов. Выставка скульптор Дмитрия Попова проходит в Гомеле

19 ноября 2018 09:05
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Новости Беларуси. От Ленина до последней гомельской княгини Ирины Паскевич. Юбилейная выставка архитектора Дмитрия Попова открылась в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его творчество стало частью многих городов: монументальные работы, скульптурные композиции и мемориальные доски украшают улицы Минска, Гомеля, Чечерска, Буда-Кошелево, Добруша и даже российской столицы. Скульптор создал памятный знак на месте бывшего концлагеря «Дулаг-121» в Гомеле и мемориал на месте концлагеря смерти в Озаричах.

Его работы стали частью белорусских городов. Выставка скульптор Дмитрия Попова проходит в Гомеле-1

Его работы стали частью белорусских городов. Выставка скульптор Дмитрия Попова проходит в Гомеле-3

Его работы стали частью белорусских городов. Выставка скульптор Дмитрия Попова проходит в Гомеле-5

Его работы стали частью белорусских городов. Выставка скульптор Дмитрия Попова проходит в Гомеле-7

Дмитрий Попов – признанный мастер психологического и исторического портретов. Он – автор памятников-бюстов народным писателям Ивану Шамякину, Ивану Мележу, Андрею Макаенку.

Его работы стали частью белорусских городов. Выставка скульптор Дмитрия Попова проходит в Гомеле-10

Его работы стали частью белорусских городов. Выставка скульптор Дмитрия Попова проходит в Гомеле-12

Элла Макушникова, научный сотрудник музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Конечно, его работы теплые, живые, потому что он, как мастер, может душу вложить в материал – в бронзу или металл. Его работы находятся в музеях Беларуси, России, Молдове, Украине, а также в частных коллекциях за рубежом.

В 2018 году Дмитрий Попов отмечает 80-летие. Символично, что нынешняя выставка в Гомельском дворце также стала юбилейной – 80-й по счету в творчестве скульптора.

Его работы стали частью белорусских городов. Выставка скульптор Дмитрия Попова проходит в Гомеле-15

Его работы стали частью белорусских городов. Выставка скульптор Дмитрия Попова проходит в Гомеле-17

Его работы стали частью белорусских городов. Выставка скульптор Дмитрия Попова проходит в Гомеле-19

Его работы стали частью белорусских городов. Выставка скульптор Дмитрия Попова проходит в Гомеле-21

Его работы стали частью белорусских городов. Выставка скульптор Дмитрия Попова проходит в Гомеле-23

Его работы стали частью белорусских городов. Выставка скульптор Дмитрия Попова проходит в Гомеле-25

Его работы стали частью белорусских городов. Выставка скульптор Дмитрия Попова проходит в Гомеле-27

Его работы стали частью белорусских городов. Выставка скульптор Дмитрия Попова проходит в Гомеле-29

# Выставки в Беларуси и мире # Культура # Элла Макушникова # Фотофакт

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