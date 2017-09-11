Ее «Масленица» вошла в 150 лучших работ: школьница из Дзержинска победила в Международном конкурсе рисунка имени Нади Рушевой

Новости Беларуси. Битва красками. За 3 года учебы в образцовой студии десятилетняя Маша Кореневская не раз была лауреатом соревнований в Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

И вот – первый зарубежный дебют. С 11 работ, отправленных девочкой на конкурс, счастливой стала картина о масленичных гуляниях.

Оксана Войкшнарис, руководитель образцовой студии «Арт-лялька»:

Мы с Машей видели, как у нас в городе тоже ставили стол, на стол вешали петуха и туда залезал человек, которому доставался приз – петух. Работа велась серьёзная, мы долго думали, как это подать, как это сделать необычным способом. На победу мы не рассчитывали. Это чудо.

Маша Кореневская, победительница Международного конкурса рисунка имени Нади Рушевой:

Я такого не ожидала. Такой шок был. В будущем во многих конкурсах поучаствовать, так как это очень увлекательное и интересное занятие.