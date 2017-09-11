Белорусской государственной академии музыки – 85 лет! О празднованиях, выпускниках, студентах, перспективах ВУЗа и многом другом мы поговорим сегодня с ректором учебного заведения, доктором искусствоведения, профессором, председателем специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи Екатериной Дуловой и студентами ВУЗа – лауреатом международных конкурсов, стипендиатом специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи – Ярославом Макаричем и Анастасией Рябцевич.