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Белорусской государственной академии музыки – 85 лет!

11 сентября 2017 08:43
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Белорусской государственной академии музыки – 85 лет! О празднованиях, выпускниках, студентах, перспективах ВУЗа и многом другом мы поговорим сегодня с ректором учебного заведения, доктором искусствоведения,  профессором, председателем специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи Екатериной Дуловой и студентами ВУЗа – лауреатом международных конкурсов, стипендиатом специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи – Ярославом Макаричем и Анастасией Рябцевич.

# Культура # Музыкальное искусство # Фотофакт # Екатерина Дулова # Ярослав Макарич # Анастасия Рябцевич

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