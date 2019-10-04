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Более 120 участников съедутся в Брест на форум «Музеи Беларуси»

04 октября 2019 07:12
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Новости Беларуси. Брест на несколько дней станет центром истории, культуры и искусства. В выходные там пройдёт IV Национальный форум «Музеи Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представить свои экспозиции и галереи приедут более 120 участников как из регионов нашей страны, так и гости из Армении, Китая, Латвии, России и Украины.

Более 120 участников съедутся в Брест на форум «Музеи Беларуси»-1

На форуме помимо тематических площадок, запланирована и деловая программа. Специалисты и искусствоведы обсудят актуальные вопросы музейного дела, продемонстрируют новые подходы и, возможно, договорятся о совместных проектах.

Более 120 участников съедутся в Брест на форум «Музеи Беларуси»-4

Всем посетителям представится уникальная возможность за три дня познакомиться с музеями Минска и регионов Беларуси. Узнать что-то новое об истории страны, запланировать новые путешествия.

# Музеи # Культура # Фотофакт

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