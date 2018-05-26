Мастер-классы ремесленников, рыцарское представление и концерты. Фестиваль «Вясновы букет» проходит в Верхнем городе
Новости Беларуси. В Верхнем городе сегодня, 26 мая, собрались сотни ремесленников, музыкантов, танцоров и кулинаров со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во всей красе они презентуют белорусскую культуру в рамках фестиваля «Вясновы букет».
Фестиваль белорусской культуры «Вясновы букет» открылся в Минске. Репортаж СТВ из Верхнего города
Он стал началом уже традиционной череды национальных праздников разных стран, которые пройдут здесь в этом летнем сезоне. Самобытность и колорит белорусских традиций можно было оценить на дефиле народных костюмов и театрально-интерактивном рыцарском представлении. Ну а на подворьях ремесленников до самого вечера сегодня есть возможность не только познакомиться со всеми ремеслами, но и своими руками попробовать создать уникальный шедевр.
Настроение на сцене нон-стоп создают музыкальные коллективы. Праздник продлится до позднего вечера. Впрочем, не только белорусская народная звучит сегодня. Весь день на площадках Верхнего города выступления уличных музыкантов в самых разных стилях и даже танцевальные флешмобы.