«Две звезды на СТВ»: 18 апреля ведущие телеканала перевоплотятся в известных киногероев

Звёздные пары успели пройти кастинг, сменить не один образ и тщательно «разогреть» связки на многочисленных репетициях. Так команда телеканала СТВ готовилась к съёмкам нового вокального шоу «Две звезды на СТВ».

На съёмочной площадке творческий процесс, как говорится, «кипит».

Вот только успели записать пару Нины Король и Юлия Таболина, как на сцену выходят Искуи Абалян и Александр Меженный.

Журналистам не привыкать к новой профессии. В новом амплуа себя попробовали: ведущая СТВ Ирина Мартьянова и её музыкальный наставник Саша Немо.

А пока Ирина Мартьянова перевоплощалась в необычную Наденьку, Ольга Бурлакова «отшлифовывала» образ «ударницы труда» из комедии «Свадьба с приданным».

После выступления участники отправляются в бар к Юрию Царёву, чтобы услышать мнение жюри.

А на лицах Виталия Воронко и Антона Мартыненко ни капельки волнения. Они явно хорошо «вжились в роль» и даже придумали свой план, как «задобрить» строгое жюри.

Не пропустите новое вокальное шоу! Уже 18 апреля в эфире СТВ участники проекта исполнят песни из кинофильмов. Мировые хиты прозвучат 25 апреля. 2 мая – отечественные мелодии. А 9 мая вы сможете услышать, как звёздные пары споют песни военных лет.

По замыслу организаторов – определят самых достойных. В каждой программе будут жюри. Телезрители смогут проголосовать за своих «любимчиков» в четвертьфинале.

А ещё в завершающем выпуске программы «Две звезды на СТВ» можно будет заглянуть в закулисье шоу: всё, что осталось за кадром вы обязательно увидите в эфире СТВ.