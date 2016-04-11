«Две звезды на СТВ» — новый музыкальный проект стартует уже 18 апреля

Новости Беларуси. «Две звезды на СТВ». Новый песенный проект стартует на нашем телеканале. До выхода в эфир остались считанные дни.

Только живой звук. На протяжении нескольких недель профессиональные артисты обучали вокалистов-новичков (поющих ведущих). Всего восемь пар — Виталий Воронко и Антон Мартыненко, Нина Король и Юрий Таболин, Саша Немо и Ирина Мартьянова, Виктория Алешко и финалист «Поющих городов» Алексей Кулешов, Дуэт с Венерой, Алексей Хлестов и Ольга Бурлакова, Искуи Абалян и Александр Меженный, Александр Солодуха и Юлия Шпилевская.

В течение четырех программ эти звездные дуэты будут соревноваться между собой в исполнении разножанровых музыкальных композиций. Уже 18 апреля в эфире СТВ — киноклассика, 25 апреля — мировые хиты, второго мая — белорусские песни, а 9 мая в День Победы — конкурсанты представят пени Великой Отечественной.

Каждую программу звездные пары будет судить строгое и авторитетное жюри. Они же выберут лучший дуэт выпуска. А вот победителя проекта определит народное голосование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Таболин и Нина Король, участники проекта «Две звезды на СТВ»:

Я, знаете, как хороший и плохой полицейский. Но скажу честно, что Юра куда более талантливый артист, чем многие те, кто работают на сцене уже давно. Но я его чересчур не хвалю, потому что я вижу в нем огромное количество потенциала. И хочу, чтобы он открыл всю свою энергию, всю свою мощь.

Ирина Мартьянова и Саша Немо, участники проекта «Две звезды на СТВ»:

Саша, поскольку у него есть опыт, быстро запоминает движения. Раз, два, тут, вверх… И на третий раз, когда у меня не получается, он спрашивает: «Ну, неужели это сложно запомнить?! Шаг влево, шаг вправо, микрофон на себя». Я уже думаю не о словах.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Ира Мартьянова, Катя Забенько, конечно, они никогда на публике не пели. Как говорится, где-то в душе для себя, или в школе, или в караоке. Здесь они запели. И то, что они делают, и для меня это большой сюрприз, и это будет большой сюрприз для зрителей.

Премьера нового проекта «Две звезды на СТВ» уже 18 апреля. Не пропустите!