«Две звезды на СТВ»: зрители увидят 4 тематических концерта с 18 апреля по 9 мая

Новости Беларуси. «Две звезды на СТВ». Новый музыкальный проект стартует на нашем телеканале. До выхода в эфир – несколько дней. Премьера 18 апреля. Несколько недель ведущие новостных, спортивных, развлекательных программ учились вокальному мастерству. Наставниками стали популярные артисты, которые не нуждаются в представлении. Удалось ли спеться артистам и журналистам? И какие эмоции остались за кадром? Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ подробнее.

На прослушивание они шли уже с поставленным голосом, как-никак профессиональное оружие — ведущие. Но, оказалось, мало уметь правильно интонации расставлять да четко произносить текст; вокал — целое искусство. И постигали его на протяжении месяца. Наставники люди опытные и творческие, а потому у каждого способ преподавания свой. Кто-то делал ставку на дисциплину…

Юрий Таболин и Нина Король, участники проекта «Две звезды на СТВ»:

Я знаете, как плохой и хороший полицейский.

Хорошего я пока не заметил.

А кто-то на ...

Алексей Хлестов, участник проекта «Две звезды на СТВ»:

(Что это у вас, шпаргалки?) Это для того, чтобы человек не забывал алфавит! «Лаура нон чэ» – по-белорусски «Лиза ушла домой».

Карлос Ларреа Давила, член жюри, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:

Хорошее исполнение. Как мне показалось, Алексей довольно хорошо говорит по-итальянски.

Всего 8 пар.

Причем пока репетировали, стали не только крутыми дуэтами, – близнецами, братьями.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Антон Мартыненко и Виталий Воронко — они постоянно вместе ходят. Они уже друг на друга похожи. Они отрастили одинаковые бороды, очки одинаковые носят.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Вот это так называемая комната ожидания. Именно здесь звезды и... звезды могут лицезреть выступления свои конкурентов, кусать локти или наоборот радоваться за них. И именно сюда они возвращаются уже после выступления, чтобы услышать веское и авторитетное мнение членов жюри.

Всего 4 выпуска.

Эпизод первый, собственно, премьера шоу:

18 апреля – кино-классика.

25 апреля на СТВ – мировые хиты.

2 мая на суд зрителей – белорусские шлягеры.

9 мая, в День Победы, звездные дуэты исполнят песни Великой Отечественной.

К слову, наверняка будет и финальное шоу, и подарок зрителям — то, что не вошло в эфир под кодовым названием «лучшее»: здесь и слезы, и кровь, и сломанные каблуки.

Каждый выпуск лучший дуэт выберет жюри, а вот победителя проекта определит народное голосование.

Бэкстейдж шоу уже можно увидеть во всех социальных сетях с хэштегом #двезвезды или #поющие ведущие.

Новый проект и новая жизнь. Сразу после съемок четвертого, победного выпуска ведущий СТВ Антон Мартыненко узнал, что стал папой.