«Другой угол взгляда на Купалу»: в Минске презентовали музыкальную программу «Тутэйшыя»

Новости Беларуси. Новое музыкальное прочтение поэтической классики. В Государственном литературном музее Янки Купалы прошла презентация музыкальной программы «Тутэйшы», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Восемь песен в жанре баллады, рока, блюза и даже рок-н-ролла представил известный клавишник, аранжировщик и бэк-вокалист легендарных «Песняров» Александр Виславский. Автор сумел положить на свою музыку стихи, которые, казалось бы, невозможно представить в песне.

Елена Виславская, музыкант:

Он очень скрупулезно относится к поэзии, к текстам. И эти песни объединены одной темой.

Александр Виславский, композитор, аранжировщик:

Купала представляется больше стереотипно так, по школьной программе. А здесь более такие павольныя стихи, менее известные. И, конечно, это другой угол взгляда на Купалу, чем который привыкли.