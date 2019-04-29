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«Другой угол взгляда на Купалу»: в Минске презентовали музыкальную программу «Тутэйшыя»

29 апреля 2019 17:15
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Новости Беларуси. Новое музыкальное прочтение поэтической классики. В Государственном литературном музее Янки Купалы прошла презентация музыкальной программы «Тутэйшы», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Другой угол взгляда на Купалу»: в Минске презентовали музыкальную программу «Тутэйшыя»-1

Восемь песен в жанре баллады, рока, блюза и даже рок-н-ролла представил известный клавишник, аранжировщик и бэк-вокалист легендарных «Песняров» Александр Виславский. Автор сумел положить на свою музыку стихи, которые, казалось бы, невозможно представить в песне.

«Другой угол взгляда на Купалу»: в Минске презентовали музыкальную программу «Тутэйшыя»-4

Елена Виславская, музыкант:
Он очень скрупулезно относится к поэзии, к текстам. И эти песни объединены одной темой.

«Другой угол взгляда на Купалу»: в Минске презентовали музыкальную программу «Тутэйшыя»-7

Александр Виславский, композитор, аранжировщик:
Купала представляется больше стереотипно так, по школьной программе. А здесь более такие павольныя стихи, менее известные. И, конечно, это другой угол взгляда на  Купалу, чем который привыкли.

«Другой угол взгляда на Купалу»: в Минске презентовали музыкальную программу «Тутэйшыя»-10

Произведения Янки Купалы стали источником вдохновения многих композиторов.

# Музыка # Культура # Елена Виславская # Александр Виславский # Фотофакт

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