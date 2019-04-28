Участники детского хора Свято-Елисаветинского монастыря разучивают сербский, чтобы выступить на фестивале духовной музыки

Новости Беларуси. Искусство петь вместе. Детский хор Свято-Елисаветинского монастыря готовится к Международному фестивалю духовной музыки в Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа для ребят – новая. Накануне прошла одна из самых масштабных репетиций перед значимым музыкальным форумом. Юные вокалисты исполняют духовную музыку. Многим ради этого даже пришлось подтянуть знания иностранных языков.

Выступать ребята будут не только с церковно-славянским и русским песнопением, но также с сербским. Одно из произведений – на стихи святителя Николая Сербского.

Дарья Волкова, участник детского хора Свято-Елисаветинского женского монастыря Минска:

Выучить песню не так и тяжело, как слова. Но нужно сделать и спеть всё правильно. Они могут прийти только с опытом, этим мы занимаемся несколько раз в неделю, чтоб научиться правильно петь, выступать хорошо.

Яков Кекоев, участник детского хора Свято-Елисаветинского женского монастыря Минска:

Мне очень нравится петь в данном коллективе и петь церковные песнопения, духовную музыку. Я учусь в музыкальной школе. В будущем буду продолжать заниматься хоровым искусством, потому что мне нравится это.

Мария Бахвалова, руководитель детского хора Свято-Елисаветинского женского монастыря Минска:

Для нас это первая международная арена. Впервые едем на подобного уровня фестиваль. И для нас это шаг подняться на некую новую ступеньку, выучить какие-то новые произведения серьёзные, над которыми мы сейчас работаем.