«Прожжённый пират. И, всё-таки, любовь его убила». Художники Шаппо – о новой выставке и почему растят бороды

Десятки знаменитых белорусов уже рассказали о своих близких сердцу местах. А через два дня в столице открывается очередная выставка, авторы которой признаются в своей любви прекрасному уголку Беларуси – Витебщине!

Экспозиция «Струсто, Даубле, Ричи, Савонар» посвящена Году малой родины и названа в честь озёр Браславщины, где родились художники. Основатель творческой династии Владимир Шаппо покажет свои живописные произведения из серии «Художники. Пророки», созданные в 2000-2018 годах.

Владимир Шаппо, художник, член союза художников Беларуси:

Та глубинка, о которой говорите, а там есть и Браслав, Полоцк… Это сеть и цепь озёр, которые объединяют всё Поозерье. Это самые красивые озера нашей Беларуси. И это, по сути – наша родина, Полотчина, Придвинье.

Мы представляли себе, что будут представлены панорамы, фотографии. Но это, я так понимаю, устаревший способ передачи красот?

Владимир Шаппо:

Нет, дело в том, что живём-то мы в XXI веке.

Мне кажется, Вы уже – в XXII веке!

Владимир Шаппо:

Но ещё в 1920-м году Маяковский сказал: центр мировой культуры переместился в Витебск. Ну и там работали художники первой величины, мировой. Но вы же помните, что они обычно писали квадраты или летали над городом.

Они со стороны любили малую родину.

Владимир Шаппо:

Мы не такие. Я до сих пор основное время провожу там. Потому что все мои предки с Придвинья, с Полотчины. Там не только база художников. Это же центр!

А как Вы объясняете себе, почему это место такое плодородное на таланты?

Владимир Шаппо:

Вы же сами знаете, что это – наша глубинка. Так вот Минск – это окраина Полоцкой земли, это глубинка. А там – столица, в том числе – и культурная. Первый – Торвальд – был такой святой. До сих пор ищут его могилу, скоро найдут. Первый поэт, первый драматург – оттуда, вы знаете. Самый лучший зодчий, который создал, по сути, всю архитектуру Руси. Школа живописи белорусская там – в той же Евфросиньевской церкви. Можете смеяться и в XXII веке говорить: самый лучший истребитель сделан из тех же болот – Сухой оттуда!

Антон, расскажите про работу, с которой Вы сегодня к нам пришли.