«Прожжённый пират. И, всё-таки, любовь его убила». Художники Шаппо – о новой выставке и почему растят бороды
Десятки знаменитых белорусов уже рассказали о своих близких сердцу местах. А через два дня в столице открывается очередная выставка, авторы которой признаются в своей любви прекрасному уголку Беларуси – Витебщине!
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – художник, член Союза художников Беларуси – Владимир Шаппо, художник, дизайнер – Антон Шаппо и скульптор, график, художник-постановщик – Александр Шаппо.
Экспозиция «Струсто, Даубле, Ричи, Савонар» посвящена Году малой родины и названа в честь озёр Браславщины, где родились художники. Основатель творческой династии Владимир Шаппо покажет свои живописные произведения из серии «Художники. Пророки», созданные в 2000-2018 годах.
Владимир Шаппо, художник, член союза художников Беларуси:
Та глубинка, о которой говорите, а там есть и Браслав, Полоцк… Это сеть и цепь озёр, которые объединяют всё Поозерье. Это самые красивые озера нашей Беларуси. И это, по сути – наша родина, Полотчина, Придвинье.
Мы представляли себе, что будут представлены панорамы, фотографии. Но это, я так понимаю, устаревший способ передачи красот?
Владимир Шаппо:
Нет, дело в том, что живём-то мы в XXI веке.
Мне кажется, Вы уже – в XXII веке!
Владимир Шаппо:
Но ещё в 1920-м году Маяковский сказал: центр мировой культуры переместился в Витебск. Ну и там работали художники первой величины, мировой. Но вы же помните, что они обычно писали квадраты или летали над городом.
Они со стороны любили малую родину.
Владимир Шаппо:
Мы не такие. Я до сих пор основное время провожу там. Потому что все мои предки с Придвинья, с Полотчины. Там не только база художников. Это же центр!
А как Вы объясняете себе, почему это место такое плодородное на таланты?
Владимир Шаппо:
Вы же сами знаете, что это – наша глубинка. Так вот Минск – это окраина Полоцкой земли, это глубинка. А там – столица, в том числе – и культурная. Первый – Торвальд – был такой святой. До сих пор ищут его могилу, скоро найдут. Первый поэт, первый драматург – оттуда, вы знаете. Самый лучший зодчий, который создал, по сути, всю архитектуру Руси. Школа живописи белорусская там – в той же Евфросиньевской церкви. Можете смеяться и в XXII веке говорить: самый лучший истребитель сделан из тех же болот – Сухой оттуда!
Антон, расскажите про работу, с которой Вы сегодня к нам пришли.
Антон Шаппо, художник, дизайнер:
Это серия работ. Называется «Флеш». В данном случае работа – это представлен фокус карты. Это трагическая любовь с лёгкой грустью. Это красивый, прожжённый пират, который всё прошел и ничего не боялся. И, всё-таки, любовь его убила.
Это тоже краски, мольберт? Кажется, что это распечатано.
Антон Шаппо:
Это всё так же краски, кисти, карандаши.
Владимир, расскажите про свою работу. Она, всё-таки, более традиционна.
Владимир Шаппо:
На выставке, скорее всего, будут представлены другие работы. Но эта работа, да, традиционная. Это моя деревня, где я постоянно живу, живя в Минске. То есть всё лето я там. Тоже есть условности: мужчина, который топит баню, пытается принести воды. А на переднем плане – бобр. Он выходит постоянно там, в деревне. Потому что именно там дикие места. Это я под Полоцком, это близко от того места, где родился мой дед, мой прадед и мой отец.
Александр, а вы, значит – «гадкий утёнок» в семье художников? Вы стали скульптором.
Александр Шаппо, скульптор, график, художник-постановщик:
Да, но не гадкий. Я лепил просто, и всё. Папа сам увидел. Насколько я себя помню, лет с 4 я лепил. И будут представлены работы на выставке, в том числе, в бронзе и дереве. И графические листы будут представлены. Данная работа выполнена в бронзе. Это образ музыканта, человека, которому в жизни особо-то и ничего не надо: только музыка, да и шляпа.
Сымон-Музыка такой?
Александр Шаппо:
Скорее – Шаппо!
Был ли у Вас шанс не стать художником? Или Вам сразу с 4 лет хотелось творить? Антон, как это происходило в семье, отец сильно давил?
Антон Шаппо:
Нет, вообще, не давил. Он всегда против.
Он против того, чтобы Вы шли по его стопам?
Антон Шаппо:
Абсолютно. И всегда говорил, что с этого поезда можно спрыгнуть только калекой. И поэтому лучше тебе этого не делать, иди – пали костры, занимайся чем-нибудь простым.
То есть отец был неубедительным. У вас ещё есть третий брат. Где он сейчас?
Антон Шаппо:
У нас тут за диваном!
Александр Шаппо:
Забыли его взять! Где-то он путешествует по Европе, он в творческих проектах.
Антон Шаппо:
Перелётный, как Шагал. Всё время двигается. Нет, насилия никакого не было. Так случилось просто. В лет 15, когда мальчик выбирает, куда ему идти и чем заниматься. И я подумал, что либо каскадёром, либо художником. Всё-таки, на художника – больше.
Ещё есть мнение, что отец не заставляет растить вас бороду. Вот я не поверю этому!
Антон Шаппо:
Нет, меня жена заставила.
Александр Шаппо:
У меня сама выросла.
А третий брат?
Александр Шаппо:
У него не растёт! Он – индеец!
Владимир Шаппо:
Он страдает. Он жутко страдает по этому поводу.
Вы сами будете на открытии выставки? С вами можно будет пообщаться?
Александр Шаппо:
Конечно, будем! Приходите! Мы работаем с публикой и всегда готовы к контакту и, понятно, к вопросам разным.