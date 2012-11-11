Драматическому театру Белорусской Армии 10 лет

Новости Беларуси. Драматический театр Белорусской Армии 11 ноября отмечает свой первый юбилей. За 10 лет существования он хорошо зарекомендовал себя как в Беларуси, так и за рубежом. Спектакли театра неоднократно становились лауреатами международных фестивалей, а актеры удостоены многочисленных премий и призов. Всего в репертуаре театра - восемь постановок. Накануне юбилея была представлена девятая премьера — бессмертная комедия Гоголя «Ревизор», которая в исполнении актеров приобрела новое современное звучание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дударев, художественный руководитель Драматического театра Белорусской Армии:

Это настоящий театр. Театр-кафедра, театр сильных чувств, театр, который ведет диалог со зрителем на понятном, но не простом, наивном языке. Нет для нас запретных тем. Мы говорим про все.