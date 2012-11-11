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Драматическому театру Белорусской Армии 10 лет

11 ноября 2012 14:02
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Новости Беларуси. Драматический театр Белорусской Армии 11 ноября отмечает свой первый юбилей. За 10 лет существования он хорошо зарекомендовал себя как в Беларуси, так и за рубежом. Спектакли  театра неоднократно становились лауреатами международных фестивалей, а актеры  удостоены многочисленных премий и призов. Всего в репертуаре театра - восемь постановок. Накануне юбилея была представлена девятая премьера — бессмертная комедия Гоголя «Ревизор», которая в исполнении актеров приобрела новое современное звучание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дударев, художественный руководитель Драматического театра Белорусской Армии:
Это настоящий театр. Театр-кафедра, театр сильных чувств, театр, который ведет диалог со зрителем на понятном, но не простом, наивном языке. Нет для нас запретных тем. Мы говорим про все.

# Культура # Театр

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