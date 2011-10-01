«Дожинки-2011» в Молодечно. День второй

В Молодечно состоялась церемония награждения призеров уборочной кампании. Символ «Дожинок» передали Горецкому району, который в следующем году примет фестиваль. Настроение в фестивальной столице приподнятое с самого утра. Работает десяток концертных площадок, звучит музыка, идет бойкая торговля.

Первый день праздника «Дожинки» плавно перетек во второй. Такое впечатление, что город не спал. Уже с самого утра праздничные улицы Молодечно заполнились как местными жителями, так и гостями. А программа обещает быть не менее насыщенной, чем в первый.

За доказательствами далеко идти не пришлось. В центре города утром начался парад, который собрал зрителей со всей республики. Такого красочного шествия жители Молодечно еще не видели. В праздничном строю прошагало около 600 человек. Звук флейты сменял гул мотоциклов.

Гости «Дожинок»:

Полный восторг вообще от всего праздника, замечательно, слов нет.

Мотоциклы, которые я видел раньше, – это полная ерунда. То, что увидел на «Дожинках» – это класс.

Те кто, действительно показал класс при сборе урожая, были награждены заслуженным вниманием.

Сергей Шалухо лидером «Дожинок» стал второй раз подряд. К прошлогодней «Волге» добавился компьютер и денежная премия в размере девяти миллионов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Шелухо, победитель республиканского соревнования «Дожинки-2011»:

Трудная работа была, намолотили больше всех зерна, внесли в наше государство большой каравай хлеба.

В амфитеатре награждали хлеборобов, занявших в нелегкой борьбе почетные вторые и третьи места. В их честь звучали теплые слова и задушевные песни.

Виталий Лосицкий, победитель республиканского соревнования «Дожинки-2011»:

Погода помогла. Было трудно, но мы старались сделать, убрать хлеб, чтобы все были довольны.

Виталий Лихач, победитель соревнования «Дожинки-2011»:

Я думаю, что надо работать еще и пробовать занимать первое место.

Организаторы праздника постарались на славу. Центр города веселится и пляшет целый день. В Молодечно работает около 50 концертных площадок и около каждой – танцующие пары.

Людмила Кононович, заместитель председателя Молодеченского райисполкома:

В каждое мероприятие было вложено душа всех и тех, кто готовил эти площадки. На репетиции мы видели одно, а теперь мы видим, что все еще более праздничное, более красивое.

После танцев можно и перекусить. На выбор гостей – целые улицы кафе и ресторанов.