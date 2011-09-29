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Татьяна Лиознова, режиссер фильма «Семнадцать мгновений весны», скончалась в одной из больниц Москвы

29 сентября 2011 16:56
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В одной из московских больниц на 88-м году ушла из жизни народная артистка СССР, кинорежиссер Татьяна Лиознова.

Известность у зрителей и уважение в профессиональной среде ей принес фильм «Три тополя на Плющихе». Но в первую очередь Татьяну Лиознову знают и будут помнить благодаря культовому фильму «Семнадцать мгновений весны».

Татьяна Лиознова отмечена рядом почетных наград, в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней. Удостоена звания народной артистки СССР, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил соболезнования родным, близким и к коллегам Татьяны Лиозновой.

# Культура # Некролог

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