Гавайская гитара укулеле: мини-гитара набирает популярность среди белорусской молодёжи

Предлагаем вам этим утром окунуться в лёгкую гавайскую атмосферу! Тихоокеанские пляжи, яркое солнце и мелодичные нотки четырёхструнной гитары «укулеле».

На самом деле миниатюрный инструмент под названием «брагинья» изначально появился в Португалии. Позже был завезён на Гавайские острова, где продавался местным аборигенам всего за 75 центов.

Могу сказать, что для человека, который не был связан с музыкальными инструментами, понадобится несколько регулярных занятий. А вот музыкант сможет воспроизвести весёлые мелодии уже через час-другой.

Существует уже около 5 видов укулеле. Каждый вновь изобретённый инструмент чуть больше собрата и отличается по звучанию. Самый маленький – всего 53 см в длину – и вместе с тем самый распространённый – сопрано. Именно на нём играла и знаменитая актриса Мэрилин Монро.

Мини-гитара набирает всё больше популярности среди белорусской молодёжи, благодаря очарованию мелодии и компактному размеру.

Традиционная гавайская музыка, джаз, кантри, рэгги и фолк – инструмент прекрасно прижился во всех этих жанрах. Так что насладиться игрой укулеле сможет каждый.