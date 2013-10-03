Дни православной культуры по случаю 1025-летия крещения Руси проходят в Минске

Новости Беларуси. Дни православной культуры проходят в Минске. Проект организован по случаю 1025-летия крещения Руси. На протяжении месяца вниманию минчан будут представлены концерты, выставки, культурно-просветительские программы. Вход на все мероприятия свободный.

Так, в музее истории Великой Отечественной организовали литературно-музыкальный вечер. Для зрителей звучали композиции в исполнении ансамбля духовной музыки, а также литературные произведения от белорусских поэтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Поздняков, председатель Минского городского отделения Союза писателей Республики Беларусь:

Праваслаўная культура, духоўнасць наша – гэта таксама частка агульнай нашай вялікай дзяржаўнай палітыкі, нашай агульнай кальтуры. І сёння і царква, і Саюз пісьменнікаў Беларусі, пісьменнікі, як бы на перадавоў у барацьбе за лепшыя культурныя ідэалы.

Тамара Левишко, автор проекта:

Цель вообще этого проекта – это сохранение семейных ценностей, семейных традиций, которые мы, может быть, немножко потеряли. Но теперь будем стараться помогать и себе, и другим поднимать эти семейные ценности.