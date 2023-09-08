Гомельская область принимает международный фестиваль «Славянские литературные дожинки»

Новости Беларуси. «Славянские литературные дожинки» принимает Гомельская область. На международный фестиваль туда пригласили писателей и поэтов из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Славянские литературные дожинки» принимает Гомельская область. На международный фестиваль туда пригласили писателей и поэтов из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник книги и творчества уже стал настоящим культурным брендом региона. За два десятилетия на фестивале презентовали более 1 300 изданий. В 2022 году у «Славянских литературных Дожинок» появился спутник – международный конкурс поэтических переводов «Беларусь-Россия. Сожские берега дружбы».
Ирина Пенюкова, председатель правления Брянской областной общественной писательской организации Союза писателей России:
Хотелось бы отдельно сказать о белорусском языке. С каким удовольствием брянские авторы переводят с белорусского языка. Какая образность, какой певучий язык! У нас в Брянске хорошая переводческая школа. И примерно половина переводов как раз с белорусского.
Программа фестиваля насыщенная. Пройдет съезд православных писателей Союзного государства, форум молодых литераторов «Слово», творческие встречи и презентации книг в библиотеках и школах Гомеля. 8 сентября также объявили имена лауреатов литературной премии имени Кирилла Туровского.
Инга Завгородняя, представитель Комиссии по определению лауреатов литературной премии имени Кирилла Туровского:
Среди лауреатов областной премии Софья Шах, которая в этом году удостоена республиканской литературной премии, отмеченной организационным комитетом белорусского Дня письменности. Результат нашей областной литературной премии – это прекрасные произведения, которые мы издаем тиражом. Потом он распределяется на библиотеки и, конечно, нашим авторам.
Фестиваль-праздник в 2023 году посвятили Дню народного единства. Ведь у слова есть большая сила, использовать которую нужно во благо и во имя мира и созидания.