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Дни культуры Китая проходят в Беларуси

12 октября 2015 15:59
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Новости Беларуси. Познакомиться с искусством восточного костюма и окунуться в эпоху правления династии Цинь. Дни культуры Китая в Беларуси радуют насыщенной программой. Уже завтра, 13 октября, в Купаловском зрителей ждет премьера спектакля о бесстрашном воине, который сражаясь с врагом, не щадит своей жизни. Яркие декорации и безупречная актерская игра сгладит языковой барьер, а феерия света и звука подчеркнет особую атмосферу.

Во всех  красках одеяния последней династии Цинь представят художники из Поднебесной и на выставке «Великолепного шелка». Костюмы конца 19 века и современные платья дополнят экспонаты Национального художественного музея. Начиная с 14 октября оценить полную картину Востока смогут все желающие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Культура # Беларусь-Китай

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