Народный театр «Эхо»: играть в гармонии с самим собой!

Начало жизни - всё равно с начала спектакля. И люди в нём - актёры. В театре под увеличительным стеклом скрываются человеческие натуры. «Эхо» - народная труппа, уникальное место, где каждый, независимо от образования и социального статуса, может приобщиться к великому искусству игры на сцене.

В этом году народный театр «Эхо» начинает юбилейный, 60-тый сезон. Репертуар у коллектива свободный. Ставит то, что находит отклик в сердцах режиссёров и актёров.

В этот раз нашёл зрителей спектакль «Очень простая история». Его режиссёр - Владимир Николаевич Пекур всю жизнь проработал инженером-конструктором. В народном театре он уже 44 года. Но не все истории, даже если она именуется «простой», - дело не из лёгких. Произведение проходит много звеньев.

Театр рождается в труде. Актёры театра – (от астрономов до экономистов) – настоящая творческая семья. Всё придумывают вместе. Репертуар, костюмы, декорации. Людские творческие споры.

Актёры часто сравнивают театр с чемоданом без ручки. Вроде тяжело, но оставить не можешь. Так, инженер Алла Викентьевна Скоробогатова всю жизнь отдала сцене. С первого дня существования театра, на протяжении 66 лет, она выходит к зрителю, как в первый раз. Ведь жить без этого уже невозможно.

Нередко актёры из любителей переходят в профессионалы. Так, одна из участниц народного театра «Эхо» стала студенткой Санкт-Петербургской театральной академии. Известный режиссёр Иван Павлов также начинал карьеру именно здесь.

Говорят, для того, чтобы ощутить атмосферу театра, необходимо ощутить его запах. Однако в нашем случае достаточно видеть одухотворенные глаза актёров.

Театр - уникальное изобретение человечества, которое помогает играть в гармонии с самим собой, независимо оттого на сцене ты, или в зрительном зале.