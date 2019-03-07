Генеральный прогон национального отбора на «Евровидение-2019»: видео репетиций

Новости Беларуси. 7 марта станет известно, кто представит Беларусь на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве. Финал национального отбора состоится вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 7 марта станет известно, кто представит Беларусь на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве. Финал национального отбора состоится вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все подробности – у нашего корреспондента Кристины Федорович.
Кристина Федорович, СТВ:
Сегодня вечером уже станет известно, кто же представит Беларусь на песенном конкурсе «Евровидение-2019». 10 претендентов и всего одна заветная путевка в Тель-Авив. Сейчас проходит генеральный прогон, длится уже два часа. Это последняя возможность для конкурсантов отрепетировать все до мельчайших деталей.
Интересный ход: впервые в истории проекта установили специальные подиумы, при помощи которых конкурсанты в буквальном смысле будут на одной волне с танцполом.
Кристина Федорович:
Конечно, все секреты сейчас раскрывать не будем, на то она и интрига. Но одно я могу сказать с уверенностью: нас с вами ждет грандиозное шоу. Самые свежие подробности в нашем включении в 19:30.