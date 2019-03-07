Генеральный прогон национального отбора на «Евровидение-2019»: видео репетиций

Новости Беларуси. 7 марта станет известно, кто представит Беларусь на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве. Финал национального отбора состоится вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все подробности – у нашего корреспондента Кристины Федорович.

Кристина Федорович, СТВ:

Сегодня вечером уже станет известно, кто же представит Беларусь на песенном конкурсе «Евровидение-2019». 10 претендентов и всего одна заветная путевка в Тель-Авив. Сейчас проходит генеральный прогон, длится уже два часа. Это последняя возможность для конкурсантов отрепетировать все до мельчайших деталей.

Интересный ход: впервые в истории проекта установили специальные подиумы, при помощи которых конкурсанты в буквальном смысле будут на одной волне с танцполом.