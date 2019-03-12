«Для меня это что-то необъяснимое»: как минчане реагируют на скульптуру Дали на Зыбицкой
Новости Беларуси. Новые арт-объекты в 6 и 3 метра высотой привлекают внимание минчан – в центре столицы появились две скульптуры Сальвадора Дали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Первая – «Триумфальный слон» – на Зыбицкой. Еще одна – «Поклонение Терпсихоре» – у Национального художественного музея.
Работы знаменитого сюрреалиста в Минске не случайно. 16 марта в столице открывается выставка Дали, где посетители смогут оценить более сотни произведений мастера – от ювелирных изделий до графики. К слову, минчанам новые скульптуры, похоже, пришлись по душе.
Очень интересная. Конечно, нетипичная для нашей страны, но, тем не менее, украшает улицу.
Очень красиво выглядит. А чье это сооружение? Сальвадора Дали? Ого! Я про него слышал.
Красивая скульптура, которая великолепно дополняет этот квартал, этот район.
Может быть, для людей искусства это и понятно, но я как человек, в этом разбирающийся, скажу, что для меня это что-то необъяснимое.
Я сейчас сфотографировала с нескольких ракурсов. Очень красиво, очень хорошая задумка. Очень классно и здорово, что поставили раньше, чем планировали.
Увидеть работы Дали можно будет в Национальном художественном музее и в одном из выставочных залов столицы. И экспозиция, и скульптуры пробудут в Минске до 30 июня.