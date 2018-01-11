«Эксперимент является одним из главных направлений в нашей деятельности». Владимир Карачевский о планах РТБД на 2018 год

У нас в стране сложилась добрая традиция: в рождественские праздники чествовать выдающихся деятелей искусств и творческие коллективы. В этом году специальной премией Президента Беларуси отмечен Республиканский театр белорусской драматургии. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор ГУ «Заслуженный коллектив РБ «Республиканский театр белорусской драматургии» – Владимир Карачевский. Почему именно ваш театр был удостоен специальной премии Президента Беларуси? Она даётся за один какой-то отдельный спектакль или за работу коллектива в течение года? Владимир Карачевский, директор ГУ «Заслуженный коллектив РБ «Республиканский театр белорусской драматургии»:

Почему бы и нет. У театра замечательная история, 25 лет мы отметили в 2017 году, и к этому юбилею мы шли на протяжении 25 лет. Это большая работа, которая была проделана и художественным руководителем, и актёрами, и сотрудниками театра, которые работали на протяжении многих лет. А если говорить уже про заслуги последнего времени, то мы, наверное, выросли. О нас начали много говорить как одних из лидеров белорусского театрального искусства. Здесь идёт совокупность заслуг за последнее время: и постановки, и востребованность этих постановок, и их окупаемость, и участие в международных проектах, и создание различных акций, и мероприятий, фестивалей и, конечно, участие в общественной жизни страны, участие в таких ключевых мероприятиях.

Если проанализировать историю последнего года, то я могу сказать, что пять премьер, которые состоялись в этом году это спектакли: «Гэта ўсё яна», «Беларусь. Дыдактыка», «Сіндром Медэі», «Кар`ера доктара Рауса» и «Бетон». Они пользуются большим спросом у зрителей, и они уже начали активную фестивальную и гастрольную историю. На сегодняшний день они вернули почти все бюджетные деньги, которые в них были вложены. Это говорит о серьезности и об интересе зрителей. Мне приятно, что эта история продолжается, у нас уже на 2018 год запланирован ряд гастролей в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Премия – это какая-то сумма денег. Как театр их потратит? Владимир Карачевский:

Я считаю, что на декорации, на новые спектакли, на поездки, и мы ещё себе заработаем. Я думаю, что нам помогут и наши партнёры. Они тратятся на поддержку собственного коллектива. Я думаю, что мы эти деньги отдадим в премиальный фонд нашего театра, ведь звучит там коллективу театра, не просто трём человекам: директору, художественному руководителю или ещё кому-то – это коллективу театра. Сколько сейчас людей в коллективе театра? Владимир Карачевский:

100 человек.

Вы сказали, что театру уже 25 лет. Когда он создавался как экспериментальная площадка, сколько было людей тогда? Владимир Карачевский:

Тогда было 25 человек. Слово «экспериментальная площадка» сохранилось ли через четверть века? Владимир Карачевский:

Конечно. Несмотря на то, что мы стали и репертуарным театром, вместе с тем эксперимент является одним из главных направлений в нашей деятельности. Все спектакли, которые последнее время у нас состоялись в театре, это можно назвать экспериментом. Они либо рождались в результате лабораторной работы, либо в результате проведения конкурса, либо это авторские какие-то проекты. И мы шли на самые безумные идеи. Например, «Гэта ўсё яна» ставил немецкий режиссёр по пьесе белорусского драматурга, «Беларусь. Дыдактыка» – это такой спектакль размышления, исповедь. Необычный спектакль «Сіндром Медэі», «Бетон» – это пластический спектакль. Спектакли не просто собирают зрителей, они устраивают нам аншлаги. Приятно, что в декабре и январе на некоторые спектакли у меня нет билетов.

А вы следите за залом? Владимир Карачевский:

Конечно. Мы не только наблюдаем, у нас есть обратная связь. У нас есть закрытый клуб друзей театра, есть и SMS-оповещения. Мы просим, чтобы наши зрители оставляли электронные адреса, мы делаем рассылку, ведем с ними переписку, работаем с блогерами и с социальными сетями. Мы знаем, о чём говорят, и интересуемся у зрителей, которые выходят. У нас есть большая книга отзывов, которая лежит на входе, и люди пишут либо понравилось, либо не понравилось, либо вообще испытали шок от того, что увидели.

А если говорить о заслугах вообще этого года, то второй пункт за что мы получаем награду – это серия мероприятий, посвящённых 500-летию белорусского книгопечатания. В 2015 году мы начали готовиться. Мы провели конкурс на создание пьес, посвящённых Ф. Скорине и белорусскому книгопечатанию. Он состоялся осенью 2016 года. У нас приняли участие более тридцати участников, семь победителей ярких пьес. Мы по итогу этого конкурса издали вместе с Национальной библиотекой сборник пьес, который можно приобрести в ряде торговых точек. Три пьесы этого сборника нашли своё место в театрах нашей страны – это в Могилёвском областном театре поставил Варнас Саулюс спектакль «Скорина» по пьесе Николая Рудковского, пьесу «Юдифь» Сергея Ковалёва поставил Олег Жюгжда в Гродненском областном театре кукол. Эти спектакли были представлены в этом году на фестивале национальной драматургии в Бобруйске.

Объявили ли вы уже старт нового конкурса по созданию комедийной пьесы? Владимир Карачевский:

Мы ещё официально не объявили. Вообще комедийный жанр – один из самых сложных. Если взять такой жанр как цирковое искусство, вы знаете, что клоун – один из самых сложных амплуа в цирке. Вообще рассмешить публику сложнее, чем плакать. Я могу сказать, что у нас мало примеров белорусской драматургии, созданных комедийных пьес. Мы решили вместе с коллективом, что мы должны инициировать, обратились опять к нашим партнёрам, ждём сейчас окончательный ответ. Если у нас пойдёт всё нормально, то у меня есть предположение, что в феврале мы объявим о конкурсе создания пьес. И мы надеемся, что примут участие, как молодые драматурги, так и зрелые драматурги, а также хотели бы получить список добротных пьес. Для этого нужно простимулировать, заинтересовать людей. Я хочу отметить, что, по мнению СМИ, мы вошли в топ-10 инициатив года культуры.

Вы руководите театром 3,5 года. Не пропал ли такой молодёжный задор, желание сворачивать горы, а идти по проторённой дорожке? Владимир Карачевский:

Нет. Я считаю, что мы как раз вышли на очень хороший новый старт. Для того, чтобы набраться опыта в любом деле, нужно время. Мне, как директору, несмотря на мой предыдущий опыт административной и чиновничьей работы, я начинал учиться заново, потому что это освоение новой профессии и новой специфики. Ты знаешь какие-то общие принципы, но вместе с тем ты не знаешь многих нюансов. Поэтому и я как директор созревал для достижения каких-то новых высот, со мной команда развивалась, было где-то омоложение, обновление. Я не говорю про творческую команду, эта труппа более стабильная, но административный персонал у меня поменялся на 40%. Все понимают, что пришло другое время. Я сразу поставил задачу и такую установку, что забудьте такую фразу: «Так было всегда». Мир очень быстро меняется. Либо нас выбросят на обочину, если мы не будем меняться, либо будем меняться вместе с миром. Если мы хотим быть актуальными, то мы должны действовать уже вчера.