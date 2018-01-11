Фестиваль «Славянский базар в Витебске» пройдет с 12 по 16 июля

Новости Беларуси. 11 января стали известны сроки проведения «Славянского базара в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году Международный фестиваль искусств состоится с 12 по 16 июля. Запланированы и дополнительные мероприятия в рамках форума.

В фестивальную жизнь Витебск окунется вот уже в 27-й раз. Нынешний форум не обойдется без традиционных конкурсов, которые определят лучших исполнителей эстрадной песни, как среди взрослых так и среди детей.