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Фестиваль «Славянский базар в Витебске» пройдет с 12 по 16 июля

11 января 2018 13:14
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Новости Беларуси. 11 января стали известны сроки проведения «Славянского базара в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль «Славянский базар в Витебске» пройдет с 12 по 16 июля-1

В 2018 году Международный фестиваль искусств состоится с 12 по 16 июля. Запланированы и дополнительные мероприятия в рамках форума.

В фестивальную жизнь Витебск окунется вот уже в 27-й раз. Нынешний форум не обойдется без традиционных конкурсов, которые определят лучших исполнителей эстрадной песни, как среди взрослых так и среди детей.

Фестиваль «Славянский базар в Витебске» пройдет с 12 по 16 июля-4

# Культура # Фотофакт # Славянский базар в Витебске-2018

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