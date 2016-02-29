К 50-летию кинотеатра «Пионер»: от премьеры фильма «Пущик едет в Прагу» до фестиваля «Лістапад»

13 февраля 1966 года «Пионер» распахнул свои двери для маленьких ценителей кино. Тогда на широком экране столичным пионерам показали легендарный фильм Льва Голубка «Пущик едет в Прагу». Совместная чешско-белорусская работа ознаменовала начало эпохи кинотеатра «Пионер». Новинки кинематографа того времени, комфортный зал и мощная техника. Проект здания «Пионера» – результат совместной работы двух именитых столичных архитекторов – Григория Заборского и Леонида Левина.

Арина Рассказова, директор кинотеатра «Пионер»:

В свое время недалеко от нас, там, где малая сцена белорусского театра, когда-то был кинотеатр «Детский», он так и назывался. Он уже устарел, был неактуален и решили построить детский кинотеатр как раз напротив бывшего здания КПСС. Спроектировали очень удачно, здание хорошее. И уже 50 лет смотрится прекрасно, вписывается в архитектуру города, достаточно удобно. Но, к сожалению, на тот момент у театра кукол не было своего помещения.

Соседство кукольников и киноманов сегодня никого не удивляет. Но изначально «Пионер» был спроектирован как двухзальный детский кинотеатр. Архитекторы вынуждены были изменить планы и разделить здание на две части. Во второй поселился Белорусский государственный театр кукол.

Арина Рассказова, директор кинотеатра «Пионер»:

Это здание самом по себе примечательно тем, что это единственный в городе кинотеатр, в котором прямо в грунте, в помещении зимний сад, который вы видите здесь. С бассейнами, с рыбками. И растения в основном все прямо в грунте. Это наш эксклюзив.

Еще одно уникальное украшение кинотеатра – огромное мозаичное панно «Счастливое детство».

А вот привычное на первый взгляд для многих кинотеатров убранство – афиши – в «Пионере» совсем незаурядные. Здесь по старой доброй традиции их рисуют сами.

Вот такие произведения искусства последние восемь лет для «Пионера» создает художник Александр Бельский. Прорабатывая сюжеты киноновинок, мастер пишет авторские картины-афиши. Насыщенные, живые краски сполна передают динамику современных фильмов, а сам автор в каждое свое творение вкладывает душу и любовь к зрителю.

Кинотеатр «Пионер» и сегодня, как и десятки лет назад, украшение улицы Энгельса. Здесь в самом центре Минска советские школьники собирались после уроков смотреть новую серию любимого «Электроника» или встретиться с таинственной «Гостей из будущего».

Но не только детскими фильмами славился любимый кинотеатр. Так, в 80-х именно здесь впервые был организован киноклуб «Профиль». Сюда столичные киноманы приходили насладиться классикой мирового кино.

Уникальной программой «Пионер» радовал своих зрителей и в начале нулевых. Показы знаменитых индийских фильмов для столичных киногурманов стали настоящим событием.

Арина Рассказова, директор кинотеатра «Пионер»:

Когда Рублева можно было посмотреть только на окраине в Беларуси, которая была деревянной, проехать весь города и нигде больше не увидеть, а в «Пионере» были показы подготовленные, обоснованные, с наступлением, с подготовкой зрителей к такого плана фильмам.

Здесь прошли показы программы «Минск и минчане» на большом экране. Маленьких посетителей кинотеатра перед просмотром нового фильма знакомили с историей нашего города корреспонденты телеканала «Столичное телевидение».

И сейчас «Пионер» не перестает радовать своей разнообразной программой как детей, так и взрослых. Десятки мероприятий, сотни именитых гостей и героев. С «Пионера» начинался культовый «Лістападзік». Сегодня кинотеатр стал одной из основных площадок международного фестиваля «Лістапад».

Хотя ему и солидных 50, «Пионер» не стареет душой. Не так давно здесь обновили зрительский зал и установили современную технику. Как и прежде, он с гордостью выполняет данную когда-то клятву: «Быть первым всегда и во всем». И с полной уверенностью утверждает: «Всегда готов» открывать для детей увлекательный мир анимации и знакомить взрослых с новинками мирового кинопроката.